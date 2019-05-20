Скарлетт Йоханссон і Колін Джост заручилися

Весільний бум в Голлівуді продовжується. 34-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон та її 36-річний бойфренд Колін Джост заручилися.

Про це повідомляється на офіційній сторінці видання People в Instagram.

Читайте також: Дженніфер Лоуренс відсвяткувала заручини із Куком Мароні: фото

Голлівуд не припиняє святкувати весілля та заручини. Наступними після Софі Тернер, Дженніфер Лоуренс та Гіларі Дафф повідомили про узаконення стосунків актриса і модель Скарлетт Йоханссон і її обранець комік Колін Джост. Про точну дату весілля зіркова пара поки що не говорить.

Що відомо про відносини Скарлетт Йоханссон і Коліна Джоста?Про їхній роман заговорили навесні 2017 року. Проте зіркам вдавалося зберігати свої стосунки в таємниці, тому підтвердження факту, що вони зустрічають фанати отримали аж наприкінці 2017 року, взимку. Варто відзначити, що для 36-річного Коліна Джоста шлюб з актрисою стане першим, а от сама Скарлетт Йоханссон піде під вінець вже втретє.