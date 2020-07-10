Ксенія Мішина після перемоги на "Танцях з зірками 2019" та заяви про майбутні зйомки у шоу "Холостячка" привернула увагу всіх вітчизняних ЗМІ. Днями акторка дала відверте інтерв'ю, де не приховувала, скільки заробляє за один день зйомок та які гонорари мають її колеги.

Харизматична Ксенія Мішина стала зірковою гостею шоу "Слава +", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Акторка багато розповіла про залаштунки своєї роботи та не оминула питання про гонорари.

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За словами Ксенії Мішиної, сума заробітку за знімальний день залежить від рейтингу зірки та самого проєкту. І, звісно, гонорари вітчизняних акторів далеко не такі як в Голлівуді. Тому за 12-годинну зміну в Україні можуть отримати від 15 тисяч гривень.

Насправді все залежить від "топовості" актора. Гонорари найвідоміших акторів доходять до тисячі доларів, в їх списку – Стас Боклан. А актори з нижчим рейтингом отримують за свою роботу від 15 тисяч гривень,

– розповіла Ксенія Мішина.

Вирішила вона розсекретити і власні гонорари. Ксенія Мішина заробляє за день зйомок близько 20 тисяч гривень. Водночас знаменита українка додає: ця сума завжди залежить від самого проєкту, наскільки він добре фінансується.

"Я у своїй ціні можу маневрувати. Якщо мені цікавий проєкт та він мені подобається, то я прийду на зйомки і за ту суму, яку мені пропонують. Я завжди можу розглядати різні варіанти", – зазначила вона.

Ксенія Мішина переконує: гроші – це не головне, про що вона думає. Навіть після перемоги на "Танцях з зірками 2019", коли про акторку написали всі вітчизняні ЗМІ, вона повернулась на знімальний майданчик без вимог подвоїти гонорар. Та і приступила Ксенія Мішина до роботи вже о 6 ранку після отримання переможного кубку.

Більше про життя і роботу Ксенії Мішиної – дивіться в шоу "Слава +":

Скільки актори заробляють в Голлівуді

Сума гонорарів кожного актора в Голлівуді і справді залежить від його рейтингу. Адже якщо це Анджеліна Джолі чи Том Генкс, то одна їхня поява в кадрі може зацікавити глядачів та принести авторам фільму мільярдні прибутки. Тому й голлівудські зірки мають шалені прибутки за зйомки у рейтингових проєктах.

Які суми отримують актори Голлівуду: