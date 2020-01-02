Скільки герцогиня Кембриджська витратила на вбрання у 2019 році: сума збільшилася

Британські модні експерти впродовж року пильнували за кожним виходом представників королівської родини. Кейт Міддлтон цьогоріч змінила особистого стиліста, що посприяло збільшенню її витрат на гардероб. Так, вартість всіх вбрань герцогині перевалила за 3 мільйони гривень.

Щороку експерти підбивають модні підсумки, детально підрахувавши витрати на вбрання представників королівської сім'ї. Кейт Міддлтон завжди відзначалася вишуканим стилем та стриманістю в одязі. А суми, які вона витрачала на гардероб, коливалися у межах розумного, що кардинально відрізняє її від модних вподобань Меган Маркл.

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Герцогиня Кембриджська минулого року здійснила близько 80 офіційних виходів. Вона неодноразово доповнювала новий одяг відомих брендів тими речами, у яких вже з'являлася публічно. Вартість гардеробу Кейт Міддлтон у 2019 році становить 103 тисячі фунтів стерлінгів – понад 3 мільйони гривень. Ця сума майже вдвічі перевищила витрати 2018 року. Тоді всі вбрання герцогині оцінили в 68 тисяч фунтів стерлінгів.

Збільшення витрат на гардероб пов'язують у першу чергу зі зміною особистого стиліста. До 2019 року Кейт Міддлтон користувалася порадами асистента Наташі Арчер, яка зараз перебуває в декреті. Тому одягати Кейт Міддлтон взялася колишня редакторка Vogue Вірджинія Чедвік Хіл, котра віддає перевагу іменитим брендам.

Одним з найдорожчих образів було названо вбрання герцогині Кембриджської на церемонії вручення премії BAFTA в лютому 2019 року. У лондонському Альберт-холі вона з'явилася у приголомшливій білій сукні від Alexander McQueen і туфлях від Jimmy Choo. Вартість цього виходу становила близько 155 тисяч гривень.

До числа найдорожчих образів Кейт також потрапило вбрання, в якому вона з'явилася на службі, приуроченій до дня АНЗАК – національний день пам'яті в Австралії та Новій Зеландії. Для виходу вона обрала пальто Catherine Walker і капелюшок Rosie Olivia відтінку бірюзи.