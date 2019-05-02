Скільки заробили головні герої фільмів Marvel: космічні суми

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Скільки заробили головні герої фільмів "Месники"
Скільки заробили головні герої фільмів "Месники" / Фото з відкритих джерел

Тренд на висвітлювання гонорарів зірок підкорює мережу. Шанувальники дізнаються скільки заробляють актори за те, що грають їхніх улюблених персонажів. Так, в мережі з'явилася інформація про суми, які отримали зірки за зйомки в "Месниках".

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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У джерелі зазначається, що за гру в фінальній історії "Месників" та зйомки в прийдешньому приквелі Скарлет Йохансон отримає 20 мільйонів доларів.

Австралійський актор Кріс Хемстворт, який став зіркою стрічок від Marvel, та голлівудська зірка Кріс Еванс отримали від 15 до 20 мільйонів доларів за кожну частину.

Однак тріумфатором їхнього рейтингу став Роберт Дауні-молодший. Задовго до випуску фінальних частин фільмів він уклав угоду з продюсером, у якій зазначалося, що він отримає відсотки від зборів з кожного фільму. Так, його дохід з фільму "Війна нескінченності" сягає 75 мільйонів доларів.

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Теги: LifeStyle
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