Скільки заробляє Кім Кардашян в Instagram: в мережу потрапили секретні документи з сумами

620 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

В мережу потрапили документи, на яких вказано конкретні суми, які знаменита американська зірка та Instagram-діва Кім Кардашян заробляє в мережі. Понад 130 мільйонів фанатів здогадувалися про космічні цифри, але справжні гонорари перевершили всі очікування.

Знаменита фотомодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", яка ніколи не жалілася на брак уваги, прославилася ще більше після появи соціальної мережі Instagram. 38-річна Кім Кардашян займає одне з передових місць у рейтингу зірок з найбільшою аудиторією. Так, саме завдяки багатомільйонній аудиторії вона заробляє непогані гроші, рекламуючи продукти на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляється на сайті TMZ.

Читайте також: Американські діви Кардашян відкрили медичний центр імені їхнього покійного батька

У руки журналістів західного видання потрапили документи, у яких вказані реальні суми гонорарів, що отримує Кім Кардашян за рекламні дописи в мережі. Також там зазначалося, що зірка подала до суду на бренд одягу Missguided USA за те, що вони використовували занадто багато її знімків у маркетингових цілях без її згоди. Кім забажала компенсацію у розмірі 5 мільйонів доларів.

Спершу ця сума насторожила суддю, але після наданих зіркою рекламних брифів, у яких були вказані її гонорари за рекламу, вона опанувала здивування. Мінімальна сума, яку заробляє Кім Кардашян становить 500 тисяч доларів. Зазвичай модель отримує гонорари в розмірі 1 мільйон доларів.

 

blog_ava
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
сьогодні
4226
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Instagram
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
4 травня 13:28 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк 2113
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13483
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
710
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1648
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
567
Новини
Більше новин
Залиште відгук