Скільки заробляє Кім Кардашян в Instagram: в мережу потрапили секретні документи з сумами

В мережу потрапили документи, на яких вказано конкретні суми, які знаменита американська зірка та Instagram-діва Кім Кардашян заробляє в мережі. Понад 130 мільйонів фанатів здогадувалися про космічні цифри, але справжні гонорари перевершили всі очікування.

Знаменита фотомодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", яка ніколи не жалілася на брак уваги, прославилася ще більше після появи соціальної мережі Instagram. 38-річна Кім Кардашян займає одне з передових місць у рейтингу зірок з найбільшою аудиторією. Так, саме завдяки багатомільйонній аудиторії вона заробляє непогані гроші, рекламуючи продукти на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляється на сайті TMZ.

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У руки журналістів західного видання потрапили документи, у яких вказані реальні суми гонорарів, що отримує Кім Кардашян за рекламні дописи в мережі. Також там зазначалося, що зірка подала до суду на бренд одягу Missguided USA за те, що вони використовували занадто багато її знімків у маркетингових цілях без її згоди. Кім забажала компенсацію у розмірі 5 мільйонів доларів.

Спершу ця сума насторожила суддю, але після наданих зіркою рекламних брифів, у яких були вказані її гонорари за рекламу, вона опанувала здивування. Мінімальна сума, яку заробляє Кім Кардашян становить 500 тисяч доларів. Зазвичай модель отримує гонорари в розмірі 1 мільйон доларів.