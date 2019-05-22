Зйомки у палаці та імпровізовані танці: чим дивувала Джамала у новому кліпі Solo

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Джамала презентувала кліп Solo: дивіться відео онлайн
Джамала презентувала кліп Solo: дивіться відео онлайн / tsn.ua

Українська співачка Джамала опублікувала довгоочікуваний кліп на пісню Solo. У ролику артистка спільно з режисером Анною Бурячковою порушила важливі психологічні теми та показала замкнутість людини у власному світі.

Прем'єра нового кліпу відбулась на YouTube-каналі Джамали 21 травня. Для кліпу Solo режисер обрала дуже вишукане місце – палац графині Уварової, що у Києві. Відтак глядачі зможуть побачити розкішні кімнати, оздоблені ліпниною. За словами Анни Бурячкової, місце для зйомок було символічним, адже з Джамалою вона прагнула показати простір, в якому людина ховається від реальності. 

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Ідея відео дуже співзвучна темам, які я порушую в своїх піснях. Прозорий куб як символ кришталевого замку, в якому ми ховаємося від реальності й інших людей, внутрішній пошук героїні, виражений в трьох різних образах,
– зазначила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Така концепція сподобалась самій Джамалі, однак її реалізація була досить складною. Співачка зізналась, що більшість часу на зйомках провела у закритому скляному кубі, де не було доступу свіжого повітря.

Зйомки були складними. Велику частину часу я перебувала в закритому скляному кубі, без доступу свіжого повітря, тому було складно не те що рухатися, але і дихати взагалі. Температура там була майже як в сауні. При цьому потрібно було співати і танцювати в досить непростій сукні і з дуже важкими прикрасами. Примітно, що в цьому відео немає постановника. Всі мої танці – це імпровізація на знімальному майданчику, – додала Джамала. 

Зазначимо, що це не перша співпраця артистки з Анною Бурячковою. Раніше режисер знімала для Джамали ролик на пісню The Great Pretender. Окрім цього, вона активно співпрацює з "Океаном Ельзи", Pianoбой, "Другою рікою" та BRUTTO. 

Дивіться кліп Джамали на пісню Solo: відео 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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