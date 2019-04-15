Скрізь була кров, – актор Бенедикт Камбербетч на автомобілі збив пенсіонера

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Актор Бенедикт Камбербетч потрапив в аварію
Актор Бенедикт Камбербетч потрапив в аварію / variety.com

Голлівудський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за участю в популярному серіалі "Шерлок" (Sherlock), потрапив у ДТП. Його елітне авто збило пенсіонера.

Як повідомляє The Sun, аварія сталась на британському острові Вайт. Бенедикт Камбербетч на своєму зеленому автомобілі Lamborghini Urus збив 63-річного пенсіонера Майкла Лоуренса. 

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За словами очевидців, рибалка їхав на велосипеді, як несподівано на дорозі з'явилось авто. Удар припав на руку пенсіонера, тому після зіткнення на дорозі було чимало крові. Бенедикт Камбербетч одразу взявся надавати допомогу британцю. 

Він (Майкл Лоуренс, – LifeStyle 24) був на своєму новому велосипеді, коли автомобіль несподівано з'явився на дорозі. Удар припав на передпліччя та ледь не розтрощив його. Майклу майже розірвало руку. Скрізь була кров,
– розповів друг рибалки, який бачив ДТП. 

Спершу пенсіонер не впізнав Бенедикта Камбербетча, оскільки був у кепці. За словами очевидця, кінозірка віддав чисту футболку пенсіонеру та пляшку води, після чого запропонував Майклу Лоуренсу відвезти його до шпиталю. Ймовірно, цю пропозицію потерпілий таки прийняв, оскільки травма руки була складною. 

Відомо, що чоловіки вирішили не повідомляти про ДТП в поліцію та залагодити справу самотужки. Для цього Бенедикт Камбербетч обмінявся із пенсіонером номерами телефону. Представники актора не коментують аварії. 

Хто такий Бенедикт Камбербетч?
Один з найвідоміших британських акторів, який у 42 роки може похизуватись чималою кар'єрою. Бенедикт Камбербетч зіграв головні ролі у кінострічках "Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "Зоряний шлях: Відплата", "Патрік Мелроуз", "Шпигуне, вийди геть" та ін. Та найбільшу славу актору принесла роль легендарного детектива у серіалі "Шерлок".

Щодо особистого життя, то Бенедикт Камбербетч не любить розсекречувати будь-які деталі. Батьки кінозірки розповіли, що у 2015 році він одружився з Софі Гантер, з якою виховує двох дітей. Наразі пара очікує на появу третього нащадка.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Аварії та ДТП
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