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Слава Камінська поділилася активним тренуванням під час карантину: відео

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська не втрачає час на карантині та активно займається спортом. Зірка поділилася з прихильниками тренуванням, яке допоможе привести фігуру у бажану форму.

Слава Камінська, як і всі артисти, скасувала концерти та дотримується правил карантину. Жінка проводить більше часу з дітьми, займається домашніми справами і не забуває підтримувати фізичну форму. На особистій інстаграм-сторінці Слава поширила відео, де показала своє тренування, а також детально розписала усі вправи.

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Зірка радить робити такі заняття хоча б тричі на тиждень. Слава також зазначила, що перед тим, як перейти до тренування, слід зробити гімнастику для суглобів та бігти на місці протягом трьох хвилин. Таким чином ви розімнетеся і фізичні навантаження стануть легшими для вашого організму. 

Тренування від Слави Камінської:

  1. Скручування, стоячи через сторони
    Кількість повторень - 30 (по 15 в кожен бік)
  2. Динамічна бічна планка
    Кількість повторень – 30 (по 15 в кожен бік)⠀
  3. Скручування, доторкаючись до п'ят
    Кількість повторень - 30 (по 15 в кожен бік)⠀
  4. Зворотні віджимання
    Кількість повторень - 20
  5. Приставні кроки
    Кількість повторень - 30 (по 15 в кожен бік)⠀
  6. Розведення ніг лежачи
    Кількість повторень - 30

Ці 6 вправ складають 1 коло тренування. Загалом потрібно зробити 4 кола, з перервою півтора хвилини після кожного.

Після закінчення тренування необхідна розтяжка на усі групи м'язів, які були задіяні під час виконання фізичних вправ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Фітнес Слава Камінська
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