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Слава Камінська поїхала на сімейний відпочинок з відомим актором: фото

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Українська виконавиця Слава Камінська неодноразово натякала, що має нові стосунки після неочікуваного розлучення з Едгаром Камінським у 2019 році. Він це, чи ні, але наразі Слава Камінська відпочиває на курорті з білоруським актором Павлом Вишняковим.

Українці добре знають Павла Вишнякова із шоу "Танці з зірками" у 2018 році, де він з партнеркою Юлією Сахневич за крок до фіналу вибув із проєкту. Тоді ж партнери зізнавались, що між ними почала відбуватись "хімія" на паркеті, тому чи був розвиток стосунків поза телевізійним шоу – невідомо.

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Втім, Слава Камінська, через пів року після розлучення дала користувачам привід для нових чуток. Разом з Павлом Вишняковим та дітьми від другого чоловіка Едгара Камінського – Леонардом та Лаурою вони відправились у подорож. Райським місцем для них став індонезійський острів Балі. 

Спочатку Слава публікувала на своїй інстаграм-сторінці власні фото з пляжу та світлини дітей, які, за словами артистки, легко перенесли довгий переліт, а от сьогодні, 9 січня, Камінська оприлюднила миловидне фото Павла, який тримав на плечах чотирирічну Лауру.

"У мене теж ноги втомилися, але все найкраще – дітям", – жартівливо підписала фото Слава.

Слава Камінська
Павло Вишняков з донькою Слави – Лаурою / Instagram / @babaslavka

Користувачі залишились в захваті від фотографії: "Клас, який мужчина", "Сподіваюся, ваш. Я знала, що ви разом, на "Хто зверху" так дивилися один на одного", "Красива пара, щастя вам", "Слава заслужила бути щасливою", "Як я рада за Вас, якщо це те, про що я думаю". 

Разом з цим підписники Слави Камінської згадують у коментарях і ексчоловіка Едгара, оскільки нещодавно він теж ділився в мережі фотографіями з новою обраницею на відпочинку в засніжених горах. "Правильно. Не тільки ж Едгару показувати нову жінку на відпочинку...", "Зараз у якогось пластичного хірурга скальпель з рук випав" – пишуть фанати в мережі. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові романи Слава Камінська Відпочинок
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