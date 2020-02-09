Слава Камінська розповіла, що робила з Павлом Вишняковим на Балі

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла чому вони з чоловіком розлучилися та що вона робила з актором Павлом Вишняковим на Балі.

Слава проводила зимову відпустку в Індонезії, на острові Балі. Звідти вона опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі, на якому позувала разом із українським актором Павло Вишняковим. Про те, що вони разом робили та про розлучення зірка розповіла в інтерв'ю "Світському житті".

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Славі та Павлові почали приписувати роман після того, як вони ділилися спільними світлинами з відпочинку в соціальних мережах. Проте знаменитість запевнила, що на острові вони з Павлом зустрілися випадково.

Я не знала, що Паша там відпочиває. Ми поїхали до лісу мавп, бо мої діти дуже хотіли їх побачити. Павлу випала така нагода тягати на шиї моїх дітей. Лисий нянь,

– каже артистка.

Також Камінська розповіла про причину свого розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Інтерв'ю Слави Камінської у "Світському житті": дивитись відео онлайн