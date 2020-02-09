24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Слава Камінська розповіла, що робила з Павлом Вишняковим на Балі

391 Читать новость на русском
Слава Камінська та Павло Вишняков / Instagram / @babaslavka

Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла чому вони з чоловіком розлучилися та що вона робила з актором Павлом Вишняковим на Балі.

Слава проводила зимову відпустку в Індонезії, на острові Балі. Звідти вона опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі, на якому позувала разом із українським актором Павло Вишняковим. Про те, що вони разом робили та про розлучення зірка розповіла в інтерв'ю "Світському житті".

Читайте також: Слава Камінська вкотре змінила імідж

Славі та Павлові почали приписувати роман після того, як вони ділилися спільними світлинами з відпочинку в соціальних мережах. Проте знаменитість запевнила, що на острові вони з Павлом зустрілися випадково.

Я не знала, що Паша там відпочиває. Ми поїхали до лісу мавп, бо мої діти дуже хотіли їх побачити. Павлу випала така нагода тягати на шиї моїх дітей. Лисий нянь,
– каже артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Також Камінська розповіла про причину свого розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. 

Інтерв'ю Слави Камінської у "Світському житті": дивитись відео онлайн

 

Прогноз магнітних бур на лютий 2020 року
сьогодні
8250
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Слава Камінська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:33 "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса
Юлія Ліпенцева 232
8 лютого 19:55 Учасниця першого півфіналу Нацвідбору Євробачення Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 2238
8 лютого 16:47 Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: з якими піснями виступлять учасники
Юлія Турелик 3383
8 лютого 15:15 Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"
Марта Вересюк 920
8 лютого 12:00 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
Наталя Боднар 7390
Новини
Більше новин
Залиште відгук