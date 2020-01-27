Слава Камінська замилувала мережу фотографіями з батьком та дітьми

Популярна українська виконавиця Слава Камінська ділиться з прихильниками не тільки особистими світлинами, а й публікує знімки своїх дітей. Днями зірка поширила в мережі кадри, на яких її донька та син позують в обіймах дідуся.

Відомо, що тато співачки Віталій покинув її маму, коли Славі було 7 років. Зараз він проживає в Росії разом зі своєю дружиною. Віталій не бачив внуків від їх народження, оскільки відмовлявся прилітати до Києва. Ініціатором довгоочікуваної зустрічі стала Слава.

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Артистка вирішила познайомити сина Леонарда та доньку Лауру з дідусем. Цього Нового року вона поїхала в гості до батька разом із дітьми. Зворушливі сімейні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Все, що у мене є – це завдяки батькам. Всі обставини та життєві ситуації, які зі мною траплялися, привели мене до певних рішень. Вони робили жосткою, ранимою, працелюбною, лінивою, наглою, сором'язливою. Все це тому, що колись батьки подарували мені життя! Мені здається, що найголовніше в житті – навчитися пробачати, цінувати і дякувати! І не важливо, як складалися обставини. Просто скажіть дякую тим, хто подарував вам можливість насолоджуватися життям!

– написала в публікації Слава.