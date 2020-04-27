Слава Камінська зізналася, що була жертвою домашнього насильства

Українська співачка, учасниця популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася своєю думкою щодо скандалу, який виник навколо висловлень Регіни Тодоренко з приводу домашнього насильства. Слава також зізналася, що колись сама потерпала від насильства.

Вже декілька днів триває скандал навколо Регіни Тодоренко та її коментарів щодо домашнього насильства. Незважаючи на те, що дівчина публічно розкаялася та попросила вибачення за свої слова, її все ще звинувачують у сказаному. Зіркові колеги Регіни також долучилися до обговорення цієї ситуації, їхні думки розділилися. Слава Камінська на особистій інстаграм-сторінці опублікувала допис, у якому згадала цей випадок, а також зізналася, що колись сама була жертвою насильства.

Читайте також: Маша Єфросиніна емоційно висловилася щодо скандалу з Тодоренко: Нове знаряддя знищення

Слава зазначила, що в мережі вже декілька днів звинувачують Регіну Тодоренко за її некоректні висловлювання на тему домашнього насильства і цим самим виникає публічне насильство проти неї в пошуках істини.

Співачка каже, що знає про проблему насильства не з чуток, бо колись дозволяла ображати себе.

Сьогодні розумію, що це був мій свідомий вибір і я могла цього не дозволити, підучи після першого натяку на удар,

– зізналася артистка.

Вона зазначила, що це питання насильства не стосується лише двох людей, воно значно ширше і кожен з нас має до цього відношення.

"Винні матері, які нерозважливо балують своїх синів; винні батьки, які б'ють своїх дітей, виховуючи з них емоційних калік; винні батьки, які не приймають своїх побитих дочок, мовляв, сама обрала, сама і живи; винні близькі і друзі, які бачать ситуацію, не захищають, мовляв, чужа сім'я – розберуться.

Винні всі ті, хто мовчки спостерігає, як дівчині на касі кидають в обличчя жменю дрібних грошей; винні ті, хто в маршрутці мовчки спостерігає, як розбивають ніс дівчині на її прохання висловлюватися цензурно. І це лише фізичний аспект. А скільки принижень та образ у суспільстві?" – емоційно написала виконавиця.

Складається враження, що насильство стало нормою життя, на яке багато людей не звертають уваги. Атрофувалися органи чуття. І коли кожен із нас перестане бути байдужим і буде здатен на більше, ніж проклинати дівчину, яка оступилася, – то є надія, що наш світ стане трішки кращим,

– наголосила Камінська.



