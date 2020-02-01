Слава Камінська змінила імідж: яскраве перевтілення співачки

Українська виконавиця, учасниця гурту "НеАнгели" ділиться із шанувальниками змінами, які відбуваються в її житті. Окрім світлин виступів, відпочинку, сім'ї, артистка оприлюднює фото власних перевтілень. Днями зірка вирішила змінити імідж.

Знаменитості часто люблять вдаватися до експериментів із зовнішністю. Вони прагнють виглядати ефектно, створювати ажіотаж навколо своєї особистості. Слава Камінська не є винятком. Співачка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці відео, на якому продемонструвала зміну стилю.

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Виконавиця позує у перукарському кріслі, хизуючись новою зачіскою. Співачка змінила колір волосся на темно-русий та зробила стрижку середньої довжини.

Новий образ Слава доповнила нюдовим макіяжем. Акцент зробила на очах, додавши стрілки та золотисті тіні. Прихильники в захваті від такого перевтілення улюблениці.