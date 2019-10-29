Слава Камінська знялась в осінній фотосесії та натякнула на самотність

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели", Слава Камінська продемонструвала закулісся нової осінньої фотосесії.

На своїй Instagram-сторінці співачка опублікувала закадрове фото спільної роботи з командою фотографів TropicPic. Вони працюють в різних країнах та відзначилися співпрацею із багатьма українськими та світовими зірками.

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

На фото 35-річна Слава Камінська позує в костюмі світло-коричневого кольору. Заради вдалого кадру фотографу довелося залізти на дерево. У той час співачка спокусливо лягла просто на землю серед пожовклого листя.

У підписі під фото артистка заінтригувала підписників, зазначивши, що професійні кадри можуть приховати її почуття самотності: "Ти зніми, зніми мене, Tropic Pic, прояви ж так своє вміння! Щоб на фото я була щасливою, щоб ніхто і не подумав, щоб ніхто і не повірив у те, що дуже самотньо мені..."

Слава Камінська
Осіння фотосесія Слави Камінської / Іnstagram /@babaslavka

У коментарях шанувальники виразили своє захоплення від образу та очікування побачити результат зйомки.

Нагадаємо, що Слава Камінська офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським 1 липня 2019 року. Зірка не приховує того, що розлучення було ініціативою Едгара і сама не розуміє причини, чому вони розійшлися. На думку артистки, її чоловіка не влаштовувала у стосунках її особиста думка.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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