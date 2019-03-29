Слава з "НеАнгелів" показала сексуальні кадри у спідній білизні: 18+

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Слава Камінська засвітила струнку фігуру в білизні
Слава Камінська засвітила струнку фігуру в білизні / Instagram / @babaslavka

Вокалістка популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська полюбляє дивувати своїх прихильників пікантними знімками. Днями вона показала, як схудла після особливої дієти, засвітивши своє струнке тіло у спідній білизні.

Попри насичені зйомки, участь у концертах та численні інтерв'ю Слава Камінська завжди знаходить вільний час для прихильників. У мережі вона радо ділиться кадрами з приватного життя та навіть кулінарними рецептами. Не забуває Слава демонструвати своє спокусливе тіло. 

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Так, зірка опублікувала гарячий ролик, у якому похизувалась стрункою фігурою у темній мереживній білизні. Артистка використала ефектний фільтр, який додав звабливості кадрам. Таким чином Слава Камінська вирішила продемонструвати дієвість інтервальної дієти. 

Коротко про інтервальне голодування. Я результатом задоволена, але кудись сховалися груди. Чоловік сказав — занадто худа, тому починаю інтервальне від’їдання,
– з гумором розповіла Слава Камінська. 

В одному з інтерв'ю зірка зізналась, що розпочала дієту після того, як метод випробувала її мама. Тепер Слава Камінська харчується упродовж 6 годин – з 12 до 18, після чого тільки п'є воду. Всього за кілька тижнів артистка втратила понад 3 кілограми та відверто заявила, що важить 54,2. Окрім цього, Слава помітила, що навіть без регулярних занять спортом стала стрункішою, а її шкіра виглядає значно краще. Це підтвердили і підписники її блогу, які засипали співачку компліментами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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