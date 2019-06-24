Слава з "НеАнгелів" показала звабливе фото у купальнику: прихильники обурені через фотошоп

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Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська на фоні розлучення зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським почала вражати шанувальників у соціальних мережах відвертими та сексуальними знімками.

Про розлучення Едгара і Слави Камінських заговорили більше тижня тому. На сайті Подільського районного суду з'явилася заява, позивачем у якій виступив чоловік. У день розгляду заяви пластичний хірур вперше підтвердив розлучення. Однак, коли був запланований судовий розгляд, ніхто з подружжя не з'явився на засіданні. Наразі розгляд перенесли на 1 липня.

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Після таких новин Слава почала часто публікувати спокусливі та відверті знімки на своїй сторінці в Instagram. Так, на одній світлині співачка позує у чорному купальнику (ціна якого на офіційному сайті – 166 доларів), продемонструвавши пишні груди та струнку талію. Зверху вона накинула білу накидку.

Дехто з користувачів у коментарях пожартував, що такими публікаціями Слава "травить свого чоловіка", а інші звернули увагу на помітний фотошоп.

Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

На іншому знімку зірка приміряла чорний надувний жилет та зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.

"Ах, хіба винна я, що народилася красивою?" – поцікавилася вона у прихильників у підписі до світлини.

Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Слава Камінська
Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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