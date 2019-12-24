24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Сльозами проводжає старий рік: MELOVIN поділився дивною традицією

83 Читать новость на русском
MELOVIN / Instagram / @melovin_official

Український співак розповів, що з приходом нового року він потребує особливого перезавантаження. Йому важливо відпустити емоції та відновитися. Для цього виконавець обрав досить незвичний метод – зачиняється в кімнаті наодинці й плаче.

MELOVIN в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" розповів про свої неординарні новорічні традиції. У святкову ніч він надає перевагу родинним посиденькам у колі найближчих людей, відкладаючи на потім концерти та виступи. 

Читайте також: Pianoboy презентував курйозний кліп про святкування Нового року: відео

Виконавець зізнався, що потребує виплеснути як позитивні, так і негативні емоції напередодні Нового року.

Кожного Нового року я зачиняюсь у кімнаті і реву. Таким чином відновлююсь, перезавантажуюсь, це певний психологічний виплеск за цілий рік. Не знаю від чого плачу – від горя чи радості, просто мені потрібно поплакати останній раз у старому році,
– розповів MELOVIN . 

Співак, який з'явився на червоній доріжці музичної премії M1 Music Awards разом з мамою, часто стверджував, що має чудові стосунки з батьками. Саме тому для нього важливо, щоб вони були поряд у новорічну ніч, адже традиційно розділяють з ним всі найважливіші моменти його життя. А от стосовно святкового меню MELOVIN не вибагливий. 

Важлива компанія – батьки, родичі або просто близькі люди, а на столі може бути й одна мандаринка і все буде круто,
– стверджує він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Також особливе задоволення співаку приносить вибір подарунків для своїх рідних. Він може годинами блукати магазинами й надихатися святковою атмосферою. До такого захоплення MELOVIN не надто схвально ставиться його творча команда. 

Я дуже люблю дарувати. Іноді не знаю, кому саме й навіщо, але скуповую безліч подарунків. Все ж таки знайду, кому можна це відправити,
– розповів про щедрість співак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Нагадаємо, що український співак MELOVIN нещодавно виступив у Львові в Оперному театрі у супроводі симфонічного оркестру. Для унікального виступу співак запросив 30 музикантів з акустичними інструментами.

Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА: що про нього відомо
сьогодні
8366
Автор: Марина Джура
Теги: Новорічні свята LifeStyle MELOVIN
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17123
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5447
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 373
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 662
23 грудня 14:00 Якими модними трендами запам'ятається 2019 рік: цікава добірка
Юлія Михайлова 2040
Новини
Більше новин
Залиште відгук