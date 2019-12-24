Сльозами проводжає старий рік: MELOVIN поділився дивною традицією

Український співак розповів, що з приходом нового року він потребує особливого перезавантаження. Йому важливо відпустити емоції та відновитися. Для цього виконавець обрав досить незвичний метод – зачиняється в кімнаті наодинці й плаче.

MELOVIN в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" розповів про свої неординарні новорічні традиції. У святкову ніч він надає перевагу родинним посиденькам у колі найближчих людей, відкладаючи на потім концерти та виступи.

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Виконавець зізнався, що потребує виплеснути як позитивні, так і негативні емоції напередодні Нового року.

Кожного Нового року я зачиняюсь у кімнаті і реву. Таким чином відновлююсь, перезавантажуюсь, це певний психологічний виплеск за цілий рік. Не знаю від чого плачу – від горя чи радості, просто мені потрібно поплакати останній раз у старому році,

– розповів MELOVIN .

Співак, який з'явився на червоній доріжці музичної премії M1 Music Awards разом з мамою, часто стверджував, що має чудові стосунки з батьками. Саме тому для нього важливо, щоб вони були поряд у новорічну ніч, адже традиційно розділяють з ним всі найважливіші моменти його життя. А от стосовно святкового меню MELOVIN не вибагливий.

Важлива компанія – батьки, родичі або просто близькі люди, а на столі може бути й одна мандаринка і все буде круто,

– стверджує він.

Також особливе задоволення співаку приносить вибір подарунків для своїх рідних. Він може годинами блукати магазинами й надихатися святковою атмосферою. До такого захоплення MELOVIN не надто схвально ставиться його творча команда.

Я дуже люблю дарувати. Іноді не знаю, кому саме й навіщо, але скуповую безліч подарунків. Все ж таки знайду, кому можна це відправити,

– розповів про щедрість співак.

Нагадаємо, що український співак MELOVIN нещодавно виступив у Львові в Оперному театрі у супроводі симфонічного оркестру. Для унікального виступу співак запросив 30 музикантів з акустичними інструментами.