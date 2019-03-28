Слуга народу 3 сезон 2 серія: онлайн

2 серія третього сезону політичного серіалу "Слуга народу" вийшла на екрани 28 березня. Що показали у продовженні історії Василя Голобородька, роль якого зіграв Володимир Зеленський – дивіться на нашому сайті.

На вихід другої серії популярного серіалу "Слуга народу" чекали не менше, ніж на прем'єру першого епізоду, який можна було побачити днем раніше, 27 березня. Як і в перших двох сезонах в серіалі йдеться про головного героя Василя Голобородька та його намагання змінити країну на краще, перебуваючи на посту президента. Але в третьому сезоні замість кабінету на Банковій він потрапляє до в'язниці, в той час як його місце займає політичний опонент.

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Варто додати, що перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. Тоді ж у серіалі "Слуга народу" зіграли актори "Студії "Квартал 95" і відомі українські артисти, яких досі можна побачити у телесеріалі. У листопаді 2017 року вийшла остання 24-та серія другого сезону. Що трапилось у другій серії 3 сезону "Слуги народу" – дивіться нижче.

Слуга народу 3 сезон 2 серія: дивіться онлайн:

Що таке "Слуга народу 3"?В основі сюжету комедійного серіалу – історія звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, якого майстерно зіграв Володимир Зеленський. За випадком долі, українці обирають саме його президентом. Відтак несподівано країну очолив чоловік, який живе у звичайній квартирі спального району столиці, їздить в маршрутці на роботу та не має десятки охоронців.



Головний герой усвідомлює всі проблеми суспільства, адже добре знає, як отримувати зарплату в 5 тисяч гривень та позичати гроші. Саме тому Василь Голобородько починає роботу, яка має призвести до того, щоб простий вчитель жив як президент. Однак таке прагнення глава держави не може реалізувати через чиновників-хабарників та прогнилої наскрізь системи. Зіткнувшись із низкою проблем, Василь Голобородько береться за нелегку справу – вводить кардинальні зміни.