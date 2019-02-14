День святого Валентина або День всіх закоханих відзначають у багатьох країнах світу 14 лютого. Якщо ви не знаєте, які слова підібрати для другої половинки, ми зібрали смс-привітання на День Святого Валентина.

Смс-привітання на День Святого Валентина

Для дівчини

Як шкода, що сонце мені не подарувати,

Квітку по телефону не відправити!

Залишилося смс-ку написати

І промінь тепла в твоїй душі залишити!

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***

У землі тільки небо

У ночі лише сни

У кохання є крила

А у мене є ти.

***

В цьому SMS 1 000 000 поцілунків, по 209 поцілунків в хвилину. Рівно через 8 годин поцілунки закінчаться. Для поповнення поцілунків дзвони на мій номер.

***

Два сонця є у мене

одне світить мені з високих небес

друге читає моє смс.

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

***

Моя любов до тебе, як шум падаючого водоспаду, як биття серця. Така ж гучна, чиста і нескінченна.

***

Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.

***

Я забув про все на світі,

Коли глянув на тебе!

Ти як яскрава комета,

Але так казково близька.

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу.

* * *

Не знаю,що зі мною

думками я з тобою,

до тебе серце рветься,

боюсь,що зірветься.

Думки до тебе линуть,

без тебе я загину,

повір мені,що я...

буду вірна до кінця.

Автор: Світланка Тижбір

Для хлопця

Лише для тебе моя любов! Лише про тебе я бачу сни! І кожного разу, все знов і знов я говорю: "Мені потрібен лиш ти!"

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***

Моя душа розквітає, коли згадую той момент, коли поцілувала звичайного чоловіка, а він потім перетворилося на прекрасного принца.

***

Хоча я не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя в казку. Моя любов до тебе безмежна.

***

Я тебе почекаю, тільки ти приходь назавжди.

***

Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

Мій лицар!!!

Як я хочу бути поруч

З молодцем, який власноруч

Обійме і поцілує

І мене він зачарує.



Щоб кохання було завжди

Щоб здолав всі негаразди

Щоби стресів було менше

Щоб мені з ним було легше.



Хочу, щоб мене знайшов

Хочу, щоб мене відкрив

Хочу, щоб любов була

Хочеться, щоб не мала.





Щоб кохання було завжди

Щоб здолав всі негаразди

Щоби стресів було менше

Щоб мені з ним було легше.

Автор: Давигора А.О.