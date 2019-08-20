Як приготувати смузі без блендера: прості рецепти

11 Читать новость на русском
Як приготувати смузі без блендера - рецепти смузі з бананом
Як приготувати смузі без блендера: простий рецепт / pixabay

Смузі – це відмінний корисний напій, який досить легко приготувати. Смузі не викликає важкості у шлунку, він забезпечує організм поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Як приготувати смузі без блендера – читайте далі.

Їжа у нашому житті є необхідним елементом для підтримки здоров'я, гарного самопочуття та бадьорості на весь день. Для того, аби ви вдосталь поповнили запаси енергії в організмі – ми підготували для вас низку смачних рецептів смузі, які можна приготувати без блендера в домашніх умовах. 

Читайте також: Найсмачніші смузі з авокадо: покрокова інструкція

Що цікаво, смузі корисно вживати тим, хто активно займається фізичними навантаженнями, адже напій допомагає відновитися та поповнити запаси енергії.

Смузі з бананом та ягодами

Рецепт приготування смузі з бананом
Рецепт приготування смузі з бананом

Інгредієнти:
– 1 банан
– 200 мл молока
– 1 ч. л. меду
– кубики льоду (за бажанням)
– ягоди (за бажанням)
– шматочок лимона чи лайма (для прикраси)

1. Поріжте банан на шматочки. Розімніть виделкою або спеціальним вінчиком. 

2. Ягоди також розімніть і додайте до банана. 

3. Додайте мед і повільно у стакан з сумішшю наливайте молоко. 

4. За бажанням, додайте в стакан декілька кубиків льоду і прикрасіть шматочком лимона чи лайма. 

Читайте також: Як приготувати смачне смузі з кавуна: швидкий рецепт

Смузі з сиром та шоколадом

Рецепт приготування смузі з сиром та шоколадом
Рецепт приготування смузі з сиром та шоколадом

Інгредієнти:
– 100 грамів сиркової маси
– 1 ст. л. какао-порошку
– 20 грамів гіркого шоколаду
– 1 чашка кефіру або йогурту 

1. Сиркову масу, какао-порошок і йогурт чи кефір перемішайте до однорідної маси.

2. Розмістіть суміш у стакани і посипте тертим шоколадом. 

Смузі з лляним насінням

Рецепт смузі з лляним насінням
Рецепт смузі з лляним насінням

Інгредієнти:
– лляне насіння
– 1 зелене яблуко
– апельсин
– 100 грамів свіжого або замороженого шпинату
– 1 морква
– 100 мл мінеральної води

1. Яблуко і моркву потріть на тертці. Вичавіть сік з апельсина за допомогою соковижималки.

2. Шпинат дрібно нашаткуйте. Помістіть в банку шпинат і яблучно-морквяне пюре, залийте апельсиновим соком, закрийте кришкою і збовтайте.

3. Налийте пів склянки приготовленої суміші в стакан і додайте мінеральну воду. Перемішайте. 

blog_ava
Коли Росію повернуть до G8: Макрон роз'яснив ситуацію Путіну
сьогодні
1949
Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3573
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
274
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3127
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 5185
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
17 серпня 10:24 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 5203
Новини
Більше новин
Залиште відгук