Як приготувати смузі без блендера: прості рецепти
Смузі – це відмінний корисний напій, який досить легко приготувати. Смузі не викликає важкості у шлунку, він забезпечує організм поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Як приготувати смузі без блендера – читайте далі.
Їжа у нашому житті є необхідним елементом для підтримки здоров'я, гарного самопочуття та бадьорості на весь день. Для того, аби ви вдосталь поповнили запаси енергії в організмі – ми підготували для вас низку смачних рецептів смузі, які можна приготувати без блендера в домашніх умовах.
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Що цікаво, смузі корисно вживати тим, хто активно займається фізичними навантаженнями, адже напій допомагає відновитися та поповнити запаси енергії.
Смузі з бананом та ягодами
Рецепт приготування смузі з бананом
Інгредієнти:
– 1 банан
– 200 мл молока
– 1 ч. л. меду
– кубики льоду (за бажанням)
– ягоди (за бажанням)
– шматочок лимона чи лайма (для прикраси)
1. Поріжте банан на шматочки. Розімніть виделкою або спеціальним вінчиком.
2. Ягоди також розімніть і додайте до банана.
3. Додайте мед і повільно у стакан з сумішшю наливайте молоко.
4. За бажанням, додайте в стакан декілька кубиків льоду і прикрасіть шматочком лимона чи лайма.
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Смузі з сиром та шоколадом
Рецепт приготування смузі з сиром та шоколадом
Інгредієнти:
– 100 грамів сиркової маси
– 1 ст. л. какао-порошку
– 20 грамів гіркого шоколаду
– 1 чашка кефіру або йогурту
1. Сиркову масу, какао-порошок і йогурт чи кефір перемішайте до однорідної маси.
2. Розмістіть суміш у стакани і посипте тертим шоколадом.
Смузі з лляним насінням
Рецепт смузі з лляним насінням
Інгредієнти:
– лляне насіння
– 1 зелене яблуко
– апельсин
– 100 грамів свіжого або замороженого шпинату
– 1 морква
– 100 мл мінеральної води
1. Яблуко і моркву потріть на тертці. Вичавіть сік з апельсина за допомогою соковижималки.
2. Шпинат дрібно нашаткуйте. Помістіть в банку шпинат і яблучно-морквяне пюре, залийте апельсиновим соком, закрийте кришкою і збовтайте.
3. Налийте пів склянки приготовленої суміші в стакан і додайте мінеральну воду. Перемішайте.