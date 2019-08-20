Як приготувати смузі без блендера: прості рецепти

Смузі – це відмінний корисний напій, який досить легко приготувати. Смузі не викликає важкості у шлунку, він забезпечує організм поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Як приготувати смузі без блендера – читайте далі.

Їжа у нашому житті є необхідним елементом для підтримки здоров'я, гарного самопочуття та бадьорості на весь день. Для того, аби ви вдосталь поповнили запаси енергії в організмі – ми підготували для вас низку смачних рецептів смузі, які можна приготувати без блендера в домашніх умовах.

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Що цікаво, смузі корисно вживати тим, хто активно займається фізичними навантаженнями, адже напій допомагає відновитися та поповнити запаси енергії.

Смузі з бананом та ягодами



Рецепт приготування смузі з бананом

Інгредієнти:

– 1 банан

– 200 мл молока

– 1 ч. л. меду

– кубики льоду (за бажанням)

– ягоди (за бажанням)

– шматочок лимона чи лайма (для прикраси)

1. Поріжте банан на шматочки. Розімніть виделкою або спеціальним вінчиком.

2. Ягоди також розімніть і додайте до банана.

3. Додайте мед і повільно у стакан з сумішшю наливайте молоко.

4. За бажанням, додайте в стакан декілька кубиків льоду і прикрасіть шматочком лимона чи лайма.

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Смузі з сиром та шоколадом



Рецепт приготування смузі з сиром та шоколадом

Інгредієнти:

– 100 грамів сиркової маси

– 1 ст. л. какао-порошку

– 20 грамів гіркого шоколаду

– 1 чашка кефіру або йогурту

1. Сиркову масу, какао-порошок і йогурт чи кефір перемішайте до однорідної маси.

2. Розмістіть суміш у стакани і посипте тертим шоколадом.

Смузі з лляним насінням



Рецепт смузі з лляним насінням

Інгредієнти:

– лляне насіння

– 1 зелене яблуко

– апельсин

– 100 грамів свіжого або замороженого шпинату

– 1 морква

– 100 мл мінеральної води

1. Яблуко і моркву потріть на тертці. Вичавіть сік з апельсина за допомогою соковижималки.

2. Шпинат дрібно нашаткуйте. Помістіть в банку шпинат і яблучно-морквяне пюре, залийте апельсиновим соком, закрийте кришкою і збовтайте.

3. Налийте пів склянки приготовленої суміші в стакан і додайте мінеральну воду. Перемішайте.