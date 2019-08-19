Найсмачніші смузі з авокадо: покрокова інструкція
Якщо ви хочете, аби ваш ранок розпочинався смачно та корисно, а шкіра була сяючою, красивою та здоровою – включайте у свій раціон періодично смузі з авокадо. І так, вживати його ви можете не тільки на сніданок, а й впродовж дня. Найсмачніші рецепти смузі з авокадо – читайте далі.
Смузі на основі авокадо – це смачний і корисний варіант сніданку чи перекусу. Для його приготування вам потрібно не більше 5 інгредієнтів, і на приготування знадобиться лише декілька хвилин. Окрім своєї дивовижної кремової консистенції, авокадо насичене жирними кислотами – жирами, які необхідні нашому тілу для нормального функціонування.
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Корисна інформація
1. Для того, щоб вибрати спілий фрукт – звертайте увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка повинна бути без царапин та тріщин.
2. Не купуйте занадто м'який чи твердий фрукт. В першому випадку плід переспів, в другому – не дозрів. Ідеальне авокадо піддається натисканню пальців.
3. Якщо ви купили недозрілий плід, дайте йому дозріти за допомогою кімнатної температури впродовж 3-7 днів. Для прискорення дозрівання, поставте авокадо в пакет з яблуками та бананами. Ці фрукти виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання авокадо.
4. Якщо вам потрібна лише половина авокадо, то кісточку з іншої половинки не виймайте. Таким чином плід довше буде залишатися свіжим і збереже корисні властивості.
5. Щоб фрукт зберіг колір збризніть його соком лимони чи лайма.
Смузі з авокадо з м'ятою і лимоном
Рецепт приготування смузі з авокадо і м'ятою
Інгредієнти (на 2 порції):
– 2 середніх авокадо
– 1 столова ложка лимонного соку
– 6-7 листочків свіжої м'яти
– 2 склянки альтернативного молока
– 2 столові ложки меду
1. Видаліть м'якоть авокадо і додайте її в чашу блендера.
2. Збийте разом з іншими інгредієнтами до однорідної маси.
3. Додайте більше молока або меду, якщо необхідно.
Смузі з авокадо, бананом і мигдалем
Рецепт приготування смузі з авокадо і бананом
Інгредієнти:
– 1 банан
– половина авокадо
– 50 г мигдалю
– рукола
– вода
1. Для приготування смузі попередньо на всю ніч поставте у воду мигдаль. Через 6-8 годин воду злийте.
2. Авокадо та банан наріжте невеличкими шматками.
3. Додайте руколу, мигдаль і воду. Збийте у блендері. Готово!
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Смузі з авокадо і шпинатом
Рецепт приготування смузі з авокадо і шпинатом
Інгредієнти:
– авокадо
– пучок шпинату
1. У блендер поставте нарізаний авокадо і пучок шпинату.
2. Пюреподібну консистенцію заливайте у стакан і пийте з трубочки.
Цитрусовий смузі з авокадо і чіа
Рецепт приготування цитрусового смузі з авокадо і чіа
Інгредієнти:
– 1 ч.л. насіння чіа
– 1 ст. л. насіння дині
– половина яблука
– половина авокадо
– 3-4 шт. листя салату
– половина апельсина чи лимона
1. З цитруса вичавіть сік і додайте чіа. Залишіть на 3-4 години (за цей час чіа трішки набухне).
2. В блендер поставте кусочки яблука, авокадо, салат і половину насіння дині.
3. У стакані змішайте чіа і пюре, посипте насінням дині, що залишилося.
Смузі з авокадо і ананасом
Рецепт приготування смузі з авокадо і ананасом
Інгредієнти:
– половина огірка
– 100 грамів м'якоті ананаса
– половина авокадо
– невеликий пучок м'яти
– 1 ст.л. родзинок
1. Родзинки залийте на 10 хвилин кип'ятком. Після цього відправляйте їх у блендер.
2. Туди ж додайте інші компоненти нарізані шматками.
3. Збийте до пюреподібного стану. Готово!