Найсмачніші смузі з авокадо: покрокова інструкція

Якщо ви хочете, аби ваш ранок розпочинався смачно та корисно, а шкіра була сяючою, красивою та здоровою – включайте у свій раціон періодично смузі з авокадо. І так, вживати його ви можете не тільки на сніданок, а й впродовж дня. Найсмачніші рецепти смузі з авокадо – читайте далі.

Смузі на основі авокадо – це смачний і корисний варіант сніданку чи перекусу. Для його приготування вам потрібно не більше 5 інгредієнтів, і на приготування знадобиться лише декілька хвилин. Окрім своєї дивовижної кремової консистенції, авокадо насичене жирними кислотами – жирами, які необхідні нашому тілу для нормального функціонування.

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Корисна інформація

1. Для того, щоб вибрати спілий фрукт – звертайте увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка повинна бути без царапин та тріщин.

2. Не купуйте занадто м'який чи твердий фрукт. В першому випадку плід переспів, в другому – не дозрів. Ідеальне авокадо піддається натисканню пальців.

3. Якщо ви купили недозрілий плід, дайте йому дозріти за допомогою кімнатної температури впродовж 3-7 днів. Для прискорення дозрівання, поставте авокадо в пакет з яблуками та бананами. Ці фрукти виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання авокадо.

4. Якщо вам потрібна лише половина авокадо, то кісточку з іншої половинки не виймайте. Таким чином плід довше буде залишатися свіжим і збереже корисні властивості.

5. Щоб фрукт зберіг колір збризніть його соком лимони чи лайма.

Смузі з авокадо з м'ятою і лимоном



Рецепт приготування смузі з авокадо і м'ятою

Інгредієнти (на 2 порції):

– 2 середніх авокадо

– 1 столова ложка лимонного соку

– 6-7 листочків свіжої м'яти

– 2 склянки альтернативного молока

– 2 столові ложки меду

1. Видаліть м'якоть авокадо і додайте її в чашу блендера.

2. Збийте разом з іншими інгредієнтами до однорідної маси.

3. Додайте більше молока або меду, якщо необхідно.

Смузі з авокадо, бананом і мигдалем



Рецепт приготування смузі з авокадо і бананом

Інгредієнти:

– 1 банан

– половина авокадо

– 50 г мигдалю

– рукола

– вода

1. Для приготування смузі попередньо на всю ніч поставте у воду мигдаль. Через 6-8 годин воду злийте.

2. Авокадо та банан наріжте невеличкими шматками.

3. Додайте руколу, мигдаль і воду. Збийте у блендері. Готово!

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Смузі з авокадо і шпинатом



Рецепт приготування смузі з авокадо і шпинатом

Інгредієнти:

– авокадо

– пучок шпинату

1. У блендер поставте нарізаний авокадо і пучок шпинату.

2. Пюреподібну консистенцію заливайте у стакан і пийте з трубочки.

Цитрусовий смузі з авокадо і чіа



Рецепт приготування цитрусового смузі з авокадо і чіа

Інгредієнти:

– 1 ч.л. насіння чіа

– 1 ст. л. насіння дині

– половина яблука

– половина авокадо

– 3-4 шт. листя салату

– половина апельсина чи лимона

1. З цитруса вичавіть сік і додайте чіа. Залишіть на 3-4 години (за цей час чіа трішки набухне).

2. В блендер поставте кусочки яблука, авокадо, салат і половину насіння дині.

3. У стакані змішайте чіа і пюре, посипте насінням дині, що залишилося.

Смузі з авокадо і ананасом



Рецепт приготування смузі з авокадо і ананасом

Інгредієнти:

– половина огірка

– 100 грамів м'якоті ананаса

– половина авокадо

– невеликий пучок м'яти

– 1 ст.л. родзинок

1. Родзинки залийте на 10 хвилин кип'ятком. Після цього відправляйте їх у блендер.

2. Туди ж додайте інші компоненти нарізані шматками.

3. Збийте до пюреподібного стану. Готово!