Сніжана Бабкіна розповіла, що стан сина стабільний: як почувається хлопець у реанімації

Вчора, 4 березня, сина зіркового подружжя екстрено госпіталізували із запаленням легенів. Артур перебуває у реанімаційному відділені Харківської обласної дитячої лікарні. Сніжана Бабкіна поспішила заспокоїти стурбованих прихильників, наголосивши, що стан юнака стабільний, а батькам заборонено постійно перебувати разом з сином.

На сторінках свого інстаграму дружина відомого українського виконавця – Сергія Бабкіна – зізналася, що її 13-річний син перебуває у лікарні через запалення легенів з ускладненням, яке медики діагностували після кількох днів лікування вдома. Власним прикладом Сніжана хотіла вберегти від помилок інших батьків, аби ті не зволікали у подібних ситуаціях.

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Проте прихильники акторки не на жарт занепокоєні станом хлопчика й засипали дірект матусі сотнями повідомлень з побажаннями якнайшвидшого одужання. Сама Сніжана вирішила розповісти фоловерам, що стан її сина залишається стабільним. Він перебуває під наглядом лікарів.

Температура сьогодні не підіймалася завдяки лікам, крапельницям, антибіотикам. Він вже навіть став потрохи їсти, але не встає, лежить. Бо дуже велика слабкість, намагався встати, але запаморочилося у голові. Ближче до вечора навіть почав жартувати,

– заспокоїла Сніжана Бабкіна в інстаграм-сторіс.

Впродовж дня вони з чоловіком були поряд з сином, проте правила медичного закладу не дозволяють залишатися з ним цілодобово. Сніжана вимушена залишити сина самого, адже він повинен лікуватися відповідно до призначень лікарів та за розкладом приймати препарати: "Ви запитували, чому не можемо бути з дітьми. Тому ще це все ж таки реанімація, там все стерильно. Можна приходити, приносити їжу і йти. Там вони постійно під наглядом, у них за розкладом ліки".

Дружина популярного виконавця також зізналася, що інцидент навчив її радіти тому, що вона має та бути вдячною за здоров'я її родини. Адже у Харківській обласній дитячій лікарні вона дізналася, що зі схожими проблемами хлопець прикутий до ліжка вже два роки. Його навіть не навідують батьки, адже розуміють, що ситуація зі здоров'ям сина вже не стабілізується.

Зазначимо, що окрім сина Артура (який народився у першому шлюбі Сніжани Бабкіної), у подружжя є спільна донька Веселина та син Єлисей, який народився у червні 2019 року. У Сергія Бабкіна також є 12-річний син Ілля від першого шлюбу.