Сніжана Бабкіна розповіла, як летіла в Італію з 1-місячним малюком: зворушливі фото

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана у компанії трьох спільних дітей полетіли на літній відпочинок на італійській Сардинії. Серед них – новонароджений хлопчик Єлисей.

Про перельоти з 1-місячною дитиною Сніжана Бабкіна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Сергія Бабкіна зазначила, що 18 серпня Єлисею виповнюється 2 місяці, а вони вже насолоджуються відпочинком на Сардинії. У публікації жінка назвала речі, які взяла з собою для трьох перельотів з України в Італію.

Перший переліт з грудним малюком. Шлях тримали на Сардинію. Переліт не простий – 3 літаки: Харків – Київ, Київ – Рим, Рим – Ольбія. Багаж здали. З собою залишили рюкзаки і коляску, яку беруть на борт, бо вона складається в дуже компактну "дрібничку" і вішається на плече. Для Єлисея з собою взяли памперсну пелюшку, памперси, вологі серветки, запасний одяг і звичайну пелюшку,

– поділилася зіркова мама.

Також Сніжана додала, що всі перельоти Єлисей проспав на руках, а на зльоті та посадці вона годувала його.

"В аеропортах їздили в колясці, гуляли – не спали, нагулювали сон. Все пройшло відмінно! Зараз освоюємо морські запливи", – наголосила дружина музиканта.

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року приховували, що готуються до поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм.



Відомо, що це не перша дитина Сергія та Сніжани Бабкіних. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попереднього шлюбу.