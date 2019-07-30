Софі Тернер і Джо Джонас зробили однакові татуювання в пам'ять про свого улюбленця

Знамените подружжя актриси Софі Тернер і музиканта Джо Джонаса пережило гірку втрату – нещодавно їхній домашній улюбленець, собака Валдо, загинув під колесами автомобіля. В пам'ять про нього закохані зробили однакові тату.

Сумна подія сталась 27 липня у Нью-Йорку, коли Джо Джонас і доглядач за собаками прогулювались Манхеттеном, як раптом Валдо вирвався з повідка, злякався перехожих і потрапив під колеса автомобіля. Зустрічна машина після цього збила собаку породи "аляскинський клі-кай", який одразу помер на місці події.

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Джо Джонас назвав цю ДТП "дивною" і звернувся до правоохоронних органів. За інформацією видання TMZ, пара оговтувалась від трагедії два дні, після чого 29 липня звернулась в поліцейським відділок Нью-Йорка. Щоб легше перенести втрату домашнього улюбленця, Софі і Джо навіть звернулись до психотерапевта.

Окрім цього, пара зробила однакові татуювання в честь Валдо.

Додамо, що домашній улюбленець з’явився у сім’ї Софі Тернер і Джо Джонаса в квітні 2018 року. Перед цим музикант подарував коханій щеня під назвою Поркі, а через згодом в них з'явилось ще одне щеня Валдо. Софі Тернер тоді не тямила себе з щастя. Наразі прихильники подружжя висловлюють свої співчуття у соціальних мережах.