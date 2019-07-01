Софі Тернер відсвяткувала друге весілля з Джо Джонасом: фото гостей та зіркової нареченої

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Софі Тернер і Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас / Getty Images

23-річна британська акторка, яка зіграла одну з головних ролей у "Грі престолів", Софі Тернер відсвяткувала друге весілля у Франції. На закрите святкування було запрошено чимало зіркових гостей, а винуватиця свята одягнула традиційну фату.

Попри те, що Софі Тернер і Джо Джонас забажали зробити своє весілля цілком приватним, папараці все ж вдалося зафіксувати кілька моментів з дводенного святкування.

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На фан-сторінках зіркового подружжя з’явилися перші кадри з урочистого дійства. На фото видно, що Софі Тернер віддала перевагу стриманому та елегантному фасону сукні, однак не забула про традиційний аксесуар нареченої – білосніжну фату. Її чоловік Джо Джонас був одягнений у темний костюм у білу смужку для першого дня, а для другого образ чорний total look на відміну від своїх друзів. Вони були одягнені в темні костюми, але білі сорочки.

Зіркова подруга Софі Тернер, Пріянка Чопра, обрала традиційне індійське вбрання – сару світло-рожевого відтінку з відкритою спиною та тонкою накидкою з мереживом.

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Новини LifeStyle Гра престолів
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