Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, як познайомився зі своєю дружиною

Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу розкрила деталі своєї першої зустрічі. Тарас Тополя і його чарівна дружина Alyosha випадково познайомились на фестивалі, що проходив на Львівщині.

Як відомо, всередині жовтня 2019 року гурт "Антитіла" презентував новий кліп, який зворушив мережу. У ролику "Буде син" соліст колективу Тарас Тополя показав архівні знімки зі своєю дружиною Alyosha (Олена Кучер). Та, як виявилось, слова треку теж є автобіографічними, про що зіркове подружжя зізналось в ефірі програми Improv Live Show, яка виходить на Новому каналі.

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Тарас Тополя відверто розповів, що рядки "лила злива і Карпати у полон взяла вода" – це спогади про першу зустріч з коханою. За словами артиста, Alyoshа він зустрів випадково, під час фестивалю у місті Славське, що на Львівщині. Тоді зірки були запрошеними гостями на День міста, а після заходу провели вікенд у Карпатах.

Нас познайомив один наш спільний друг, який робив фестиваль у Карпатах. Після урочистостей було три дні відпочинку, і ми ці дні по-дружньому спілкувалися,

– згадав фронтмен групи "Антитіла".

Стосунки пари розпочались вже у Києві. Як пригадує Тарас Тополя, в Карпатах вони часто вживали алкоголь, тому після повернення у столицю вокалісти продовжили спілкування. Тоді й відбувся перший поцілунок зірок.

"Перше побачення в нас було в одному зі спальних районів Києва. Ми гуляли навколо озера. Почалася жахлива злива, ми сховалися у найближчий під'їзд і ось там поцілувалися", – поділився Тарас Тополя.

У 2013 році Тарас Тополя і Alyosha одружились. Тоді артистка очікувала на появу первістка, тому соліст гурту "Антитіла" наважився узаконити їхні стосунки. Наразі пара виховує двох синів – Марка та Романа. Окрім цього, артисти не приховують, що мріють ще про доньку.