Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс вчетверте став батьком

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Ден Рейнольдс
Ден Рейнольдс / Instagram / @danreynolds

Фронтмен популярного американського інді-поп гурту Imagine Dragons став батьком четвертої дитини. Дружина Ейжа Волкман народила виконавцю хлопчика Валентина.

Радісна новина сталась зранку 1 жовтня. Про це повідомив сам Ден Рейнольдс на сторінці в інстаграмі.

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Сьогодні зранку 1 жовтня народився Валентин Рейнольдс. Ім'я Валентин означає "сильний" (англійською – strong). Оскільки сьогодні відзначають другі роковини найтрагічнішого дня в Лас-Вегасі, тепер він також для нас є днем, коли ми відзначаємо народження нового життя. Ми дійсно відчуваємо себе сьогодні #vegasstrong,
– повідомив щасливий Ден Рейнольдс.

 

Разом з цим вокаліст опублікував декілька миловидних фото, де він тримає сина на руках, а також дружину з малям після пологів, яку назвав "неймовірною сильною матір’ю".

Ден Рейнольдс став батьком
Ден Рейнольдс з сином Валентином / Instagram / @danreynolds

Ден Рейнольдс став батьком
Дружина соліста Imagine Dragons Ейжа Волкман з новонародженим сином / Instagram / @danreynolds

Варто додати, що перший хлопчик в сім’ї народився після розриву стосунків Дена та Ейжі. Подружжя мало чималі проблеми у сім'ї і перебувало на межі розлучення, але через майже рік після припинення взаємин (у жовтні 2018-го) вони возз’єднались. До цього вони прожили у спільному шлюбі 7 років та народили трьох дітей: доньку Ерров, якій наразі 7 років, та близнюків Гію та Коко, яким по 2 роки. У квітні 2019 року Ден Рейнольдс повідомив прихильників, що він та Ейжі очікують на появу четвертої дитини.

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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