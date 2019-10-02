Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс вчетверте став батьком

Фронтмен популярного американського інді-поп гурту Imagine Dragons став батьком четвертої дитини. Дружина Ейжа Волкман народила виконавцю хлопчика Валентина.

Радісна новина сталась зранку 1 жовтня. Про це повідомив сам Ден Рейнольдс на сторінці в інстаграмі.

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Сьогодні зранку 1 жовтня народився Валентин Рейнольдс. Ім'я Валентин означає "сильний" (англійською – strong). Оскільки сьогодні відзначають другі роковини найтрагічнішого дня в Лас-Вегасі, тепер він також для нас є днем, коли ми відзначаємо народження нового життя. Ми дійсно відчуваємо себе сьогодні #vegasstrong,

– повідомив щасливий Ден Рейнольдс.

Разом з цим вокаліст опублікував декілька миловидних фото, де він тримає сина на руках, а також дружину з малям після пологів, яку назвав "неймовірною сильною матір’ю".



Ден Рейнольдс з сином Валентином / Instagram / @danreynolds



Дружина соліста Imagine Dragons Ейжа Волкман з новонародженим сином / Instagram / @danreynolds

Варто додати, що перший хлопчик в сім’ї народився після розриву стосунків Дена та Ейжі. Подружжя мало чималі проблеми у сім'ї і перебувало на межі розлучення, але через майже рік після припинення взаємин (у жовтні 2018-го) вони возз’єднались. До цього вони прожили у спільному шлюбі 7 років та народили трьох дітей: доньку Ерров, якій наразі 7 років, та близнюків Гію та Коко, яким по 2 роки. У квітні 2019 року Ден Рейнольдс повідомив прихильників, що він та Ейжі очікують на появу четвертої дитини.