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Соліст гурту Rammstein покатався на каруселі в Прип'яті: фото

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Тілль Ліндеманн / kiev.informator.ua

Фронтмен гурту Rammstein відвідав місто-привид Прип'ять. Імовірно, що Тілль Ліндеманн відправився на екскурсію в Чорнобильську зону відчуження після того, як виступив 6 березня в одному з клубів Києва.

Ліндеманн опублікував два коротких відео у своєму інстаграмі. На них епатажний співак катається по колу на каруселі в колишньому парку розваг.

Цікаво: Lindemann в Україні: найкращі хіти музикантів

Він відзначив свої відеоролики хештегом #chernobyl.


Тілль Ліндеманн у Прип'яті / Скріншот з відео

Нагадаємо, що 6 березня 2020 року в Києві відбувся гучний концерт німецьких музикантів Lindemann.

Що відомо про Lindemann?Музичний проєкт фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна і шведського музиканта Петера Тегтгрена, творця гурту Pain. Бажання створити щось нове об'єднало їх в дует. Дебютний альбом Lindemann під назвою Skills in Pills вийшов у 2015 році.

Lindemann – Frau & Mann: слухайте пісню онлайн

 

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Чорнобиль Rammstein рок-музика Новини LifeStyle LifeStyle
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