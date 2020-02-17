Соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн знявся в порно та запустив новий музичний проєкт

Соліст знаменитого гурту Rammstein Тілль Ліндеманн створив новий музичний проєкт, кліп на першу пісню якого був опублікований на популярному сайті для дорослих.

Мережу сколихнула нова відеоробота Ліндеманна. Кліп на першу пісню його нового проєкту був знятий в стилі жосткого порно, а сам Тілль виконав у ньому головну роль.

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Музичний проєкт соліста Rammstein має назву Na chui, яка є співзвучною з одним російським матюком.

Відео на композицію Till the End, яке опублікували на популярному порносайті, є справжнім порнороликом. Ліндеманн постає в центрі сюжету в оточенні багатьох дівчат.

Пісня написана в стилі електроніки і є новою для творчості Тілля.

Через надмірну відвертість кліпу, ми не можемо опублікувати його, проте пропонуємо послухати саму композицію.

Тілль Ліндеманн – Till the End: слухати пісню онлайн