Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн зламав щелепу прихильнику: відома причина інциденту

907 Читать новость на русском
Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн побився з прихильником
Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн побився з прихильником / Instagram / @rammsteinofficial

Німецький співак Тілль Ліндеманн, який є незмінним вокалістом популярного гурту Rammstein, потрапив у неприємну ситуацію. Через конфлікт артист вдарив прихильника та зламав йому щелепу.

Як повідомляє видання Вild, інцидент стався в одному з готелів німецького міста Мюнхен. Там Тілль Ліндеманн та музиканти його групи оселились на час концерту. Ввечері артист вирішив відпочити у компанії двох друзів, зайнявши непримітне місце у барі. Однак усамітнитись їм не вдалось. 

Читайте також: Rammstein вперше за 10 років презентували новий альбом

Один із туристів з Гамбурга впізнав зірку рок-музики та попросив фото з солістом Rammstein. Отримавши відмову від Тілля Ліндеманна, чоловік не вгамувався та почав нахабно ображати подругу артиста. Знаменитий рокер одразу ж почав вимагати вибачень перед жінкою. В результаті, суперечка між Тіллем Ліндеманном і туристом завершилась бійкою. Співак кілька разів вдарив прихильника, після чого він впав. 

На місце інциденту приїхали правоохоронці, які зафіксували факт бійки. Медики, які приїхали до готелю, діагностували у прихильника Тілля Ліндеманна перелом щелепи. Наразі сам соліст Rammstein не коментує скандального інциденту та продовжує своє турне. 

Зазначимо, що на 8 – 9 червня на стадіоні в Мюнхені гурт Rammstein вже відіграв масштабний концерт. На виступ популярного колективу прийшли близько 140 тисяч меломанів. Турне Тілль Ліндеман організував на підтримку свого нового альбому, у якого досі немає назви. До платівки ввійшли 11 треків – Deutschland, Radio, Zeig dich, Ausländer, Sex, Puppe, Was ich liebe, Diamant, Weit weg, Tattoo, Hallomann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rammstein (@rammsteinofficial)

 

blog_ava
У закон про українську мову можуть внести правки, – Стефанчук
сьогодні
4476
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Rammstein
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 175
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 712
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1395
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2198
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1046
Новини
Більше новин
Залиште відгук