Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн зламав щелепу прихильнику: відома причина інциденту

Німецький співак Тілль Ліндеманн, який є незмінним вокалістом популярного гурту Rammstein, потрапив у неприємну ситуацію. Через конфлікт артист вдарив прихильника та зламав йому щелепу.

Як повідомляє видання Вild, інцидент стався в одному з готелів німецького міста Мюнхен. Там Тілль Ліндеманн та музиканти його групи оселились на час концерту. Ввечері артист вирішив відпочити у компанії двох друзів, зайнявши непримітне місце у барі. Однак усамітнитись їм не вдалось.

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Один із туристів з Гамбурга впізнав зірку рок-музики та попросив фото з солістом Rammstein. Отримавши відмову від Тілля Ліндеманна, чоловік не вгамувався та почав нахабно ображати подругу артиста. Знаменитий рокер одразу ж почав вимагати вибачень перед жінкою. В результаті, суперечка між Тіллем Ліндеманном і туристом завершилась бійкою. Співак кілька разів вдарив прихильника, після чого він впав.

На місце інциденту приїхали правоохоронці, які зафіксували факт бійки. Медики, які приїхали до готелю, діагностували у прихильника Тілля Ліндеманна перелом щелепи. Наразі сам соліст Rammstein не коментує скандального інциденту та продовжує своє турне.

Зазначимо, що на 8 – 9 червня на стадіоні в Мюнхені гурт Rammstein вже відіграв масштабний концерт. На виступ популярного колективу прийшли близько 140 тисяч меломанів. Турне Тілль Ліндеман організував на підтримку свого нового альбому, у якого досі немає назви. До платівки ввійшли 11 треків – Deutschland, Radio, Zeig dich, Ausländer, Sex, Puppe, Was ich liebe, Diamant, Weit weg, Tattoo, Hallomann.