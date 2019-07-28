Солістка гурту KAZKA показала фігуру в купальнику: пікантні фото

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала шанувальникам у соціальних мережах, де за нею стежать 242 тисячі підписників, знімки зі свого морського відпочинку у Туреччині.

Солістка гурту KAZKA опублікувала пікантні фото з відпочинку в Анталії на своїй сторінці в Instagram.

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На нових світлинах дівчина зображена у морі в білому закритому купальнику, який підкреслив пишні форми співачки.

"Дотик до води – моя насолода. Морське повітря – моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго",– додала Заріцька у підписі.



Олександра Заріцька / Instagram / @kazka.band

Протягом першої доби після публікації фото назбирали понад 12 тисяч вподобань та компліменти у коментарях.

"Як завжди неймовірна", "Шикарна", "Гарне фото", "Саш, ти просто космос", "Розкішні форми", – пишуть користувачі у мережі.



Олександра Заріцька / Instagram / @kazka.band



Олександра Заріцька / Instagram-Stories / @kazka.band