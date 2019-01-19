Солістка гурту KAZKA показала тату на стегні: пікантне фото

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Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька вирушила відпочивати до екзотичної Шрі-Ланки, звідки показує шанувальникам звабливі фото.

Нове спокусливе фото Олександра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку солістка KAZKA сидить на стільці у темній смугастій сорочці, демонструючи оголені ноги та велике  татуювання на стегні.

Також Зарицька повідомила у підписі, що незабаром гурт повернеться до роботи.

"Ми повертаємось! Повні сил, енергії, ідей і натхнення! Продовжуємо писати нашу казку разом", – зазначила співачка.

Олександра Заріцька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Що відомо про гурт KAZKA?Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Зарицькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.

Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця".

Теги: LifeStyle Музика KAZKA
Джерело: 24 канал
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