Солістка гурту KAZKA показала тату на стегні: пікантне фото

Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька вирушила відпочивати до екзотичної Шрі-Ланки, звідки показує шанувальникам звабливі фото.

Нове спокусливе фото Олександра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Я закохалась, – вокалістка гурту KAZKA розбурхала мережу несподіваною заявою

На знімку солістка KAZKA сидить на стільці у темній смугастій сорочці, демонструючи оголені ноги та велике татуювання на стегні.

Також Зарицька повідомила у підписі, що незабаром гурт повернеться до роботи.

"Ми повертаємось! Повні сил, енергії, ідей і натхнення! Продовжуємо писати нашу казку разом", – зазначила співачка.



Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band



Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Що відомо про гурт KAZKA?Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Зарицькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.



Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця".