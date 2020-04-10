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Солістка гурту KAZKA розірвала стосунки з бойфрендом-іноземцем

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Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька завершила роман з іноземцем / Instagram / @kazka.band

Популярна співачка Олександра Заріцька, яка є солісткою гурту KAZKA, завершила роман з бойфрендом-іноземцем. Зірка зізналась, що на її рішення повпливала рідна сестра.

Олександра Заріцька стала запрошеною зіркою у програмі "Ранок з Україною". Солістка гурту KAZKA не оминула питань про особисте життя та зізналась, що наразі на перше місце ставить роботу, а не стосунки. Окрім цього, дівчина розповіла журналістам про свій нещодавній роман з іноземцем. 

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"Він не те, що прям іноземець. Він розмовляє російською, просто не розуміє української взагалі і пісні теж. Коли ми познайомилися, він не знав, хто я. Це сталося на музичному фестивалі. Дуже класно ми провели час, а потім мали зустрічі не в Україні", – розповіла Олександра Заріцька. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Наразі ці стосунки Олександра Заріцька завершила. Артистка зазначила, що більше не спілкується з колишнім бойфрендом. Посприяла цьому і рідна сестра Олександри, якій не сподобався обранець зіркової родички. Водночас зірка не приховує: для неї важливо, щоб чоловік знайшов спільну мову з її рідними, тому у цих стосунків було мало шансів на продовження. 

Прокоментувала ситуацію і родичка Олександри Заріцької. За словами її сестри Діани, вона не відчула, що ці стосунки будуть довготривалими. 

"Поруч з нею повинен бути чоловік, який буде ставитися з розумінням і, в першу чергу, сприймати Сашу справжньою, любити такою, якою вона є. Дуже важко знайти людину, з ким ти будеш відчувати себе настільки ж комфортно, як зі своїми рідними", – пояснила вона. 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи KAZKA
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