Солістка гурту "НеАнгели" показала ідеальну фігуру в купальнику: фото 18+

Хоч спекотний сезон відпусток завершився, солістка гурту "НеАнгели" Вікторія продовжує засмагати на пляжі, демонструючи свою розкішну фігуру в купальниках. Артистка обрала екзотичні Мальдіви, звідки щодня публікує гарячі знімки.

За словами Вікторії, у мандрівку вона вирушила зі своїм бойфрендом, ім'я якого ще не готова розголошувати. Саме він і був автором спекотних фото артистки, які вже встигли розбурхати мережу.

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На фоні екзотичних морських пейзажів Вікторія засвітила кілька купальників. Зокрема, співачка продемонструвала трендове пляжне вбрання – ретротруси із завищеною талією та бюстгальтер з квітковим принтом. Окрім цього, солістка гурту "НеАнгели" постала перед прихильниками у яскравих бікіні, які підкреслили її струнку талію та пишний бюст.

Цей екзотичний острів діє на мене, як гіпноз. Іноді я просто відключаюся на половині фрази і забуваю, що хотіла сказати. Мені просто добре в цьому стані безмовності,

– поділилась враженнями від відпочинку Вікторія.

Як виявилось, у гардеробі солістки "НеАнгелів" є чимало й закритих купальників. Під час відпочинку на Мальдівах Вікторія встигла засвітити два з них: різнобарвний та помаранчевий. Виглядала артистка розкішно, що відзначили всі її прихильники у мережі.