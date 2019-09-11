Солістка гурту "НеАнгели" показала ідеальну фігуру в купальнику: фото 18+

342 Читать новость на русском
Вікторія з "НеАнгелів" у купальнику
Вікторія з "НеАнгелів" у купальнику / Instagram / @vikanablack

Хоч спекотний сезон відпусток завершився, солістка гурту "НеАнгели" Вікторія продовжує засмагати на пляжі, демонструючи свою розкішну фігуру в купальниках. Артистка обрала екзотичні Мальдіви, звідки щодня публікує гарячі знімки.

За словами Вікторії, у мандрівку вона вирушила зі своїм бойфрендом, ім'я якого ще не готова розголошувати. Саме він і був автором спекотних фото артистки, які вже встигли розбурхати мережу. 

Читайте також: 22-річна Кайлі Дженнер повністю оголилася для Playboy: 18+

На фоні екзотичних морських пейзажів Вікторія засвітила кілька купальників. Зокрема, співачка продемонструвала трендове пляжне вбрання – ретротруси із завищеною талією та бюстгальтер з квітковим принтом. Окрім цього, солістка гурту "НеАнгели" постала перед прихильниками у яскравих бікіні, які підкреслили її струнку талію та пишний бюст. 

Цей екзотичний острів діє на мене, як гіпноз. Іноді я просто відключаюся на половині фрази і забуваю, що хотіла сказати. Мені просто добре в цьому стані безмовності,
– поділилась враженнями від відпочинку Вікторія. 

Як виявилось, у гардеробі солістки "НеАнгелів" є чимало й закритих купальників. Під час відпочинку на Мальдівах Вікторія встигла засвітити два з них: різнобарвний та помаранчевий. Виглядала артистка розкішно, що відзначили всі її прихильники у мережі. 

 

blog_ava
Ірину Геращенко викликають у регламентний Комітет за "югенд" і "зелених чоловічків"
11 вересня
5256
Теги: LifeStyle Відпочинок Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
11 вересня 20:19 Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
340
Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео
10 вересня 18:33 Лондонська виставка суконь Dior побила рекорд: ексклюзивні фото і відео
Анастасія Манюхіна 1288
Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
10 вересня 12:36 Мільйонні статки, стриптизерки та літак для кішки: яким було життя Карла Лагерфельда
3641
Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
9 вересня 16:01 Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
1901
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
9 вересня 14:02 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
4255
Новини
Більше новин
Залиште відгук