Солістка The Hardkiss Юлія Саніна зворушила сімейним фото

Солістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала чуттєве фото зі своїм коханим чоловіком Валом Бебко і 4-річним сином Данилом.

Нове сімейне фото Юлія Саніна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Також солістка The Hardkiss заінтригувала шанувальників тим, що анонсувала вихід нових проєктів у новорічну ніч та на Різдво.

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"Такого насиченого осінньо-зимового періоду у нас ще не було! Частину проєктів ви вже побачили, частину ще побачите у новорічну ніч і на Різдво. Залишилося пару днів і буду гуляти, дихати повітрям і просто "нічегонеробити". Потрібен restart", – додала у підписі співачка.

На зворушливому селфі усі члени сімейства щиро усміхаються на камеру. Раніше Юлія Саніна зізнавалася, що її чоловік, за якого вона вийшла заміж у 2011 році, став її першим чоловіком.



Юлія Саніна, Вал Бебко і їхній син Данило / Instagram / @the_hardkiss

Додамо, на початку грудня Юлія Саніна і Тіна Кароль презентували дуетну пісню "Вільна", яка є офіційним саундтреком до українського фільму "Віддана".