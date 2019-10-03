Солістка The Hardkiss знялася у сімейній фотосесії: зворушливі знімки

Солістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна знялася у ніжній фотосесії разом зі своїм сином Данилом та чоловіком Валерієм Бебко.

Нові знімки Юлія Саніна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі зіркова мама зазначила, що це наймиліша фотосесії у її житті.

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На світлинах співачка позує у білій мереживній сукні з чорною шкіряною курткою, Валерій – у синій картатій сорочці і чорних штанях, а їхній 4-річний син Данило – у білій футболці і джинсовці. Автором фото стала Вікторія Літта.

Більш милої фотосесії у нас ще не було! Дякую за чарівний день! Вікторія Літта, як же професійно і швидко! Зловити в кадрі Даню, це місія нездійсненна, але у вас вийшло!

– додала у підписі солістка The Hardkiss



Юлія Саніна, Вал Бебко і їхній син Данило / Instagram / @the_hardkiss

Додамо, фронтвуменкаThe Hardkiss Юлія Саніна вийшла заміж за гітариста гурту Валерія Бебко у 2011 році, а у листопаді 2015 у закоханих народився син Данило.

Подружжя приділяє чимало часу вихованню їхнього первістка та намагається розвивати хлопчика спеціальними заняттями, а також не дозволяє користуватися гаджетами. На думку зірки, ранній розвиток у дитини має бути рухливим.



Юлія Саніна, Вал Бебко і їхній син Данило / Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна, Вал Бебко і їхній син Данило / Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна і Вал Бебко / Instagram / @the_hardkiss