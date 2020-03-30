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Соломія Вітвіцька поділилась власним списком серіалів, які рекомендує подивитись на карантині

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Соломія Вітвіцька / Instagram / @solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька нещодавно повернулась із сонячної Італії, коли почався самий розпал пандемії коронавірусу. Після двотижневого карантину жінка повернулась на роботу та розповіла прихильникам, які серіали варто переглянути, коли є можливість побути вдома.

В умовах карантину, який продовжили до 24 квітня, чимало українців "сидять" без роботи, або ж просто мають більше вільного часу для саморозвитку. Як і багато інших українських зірок, Соломія Вітвіцька порадила в інстаграмі, що цікавого можна побачити в мережі серед серіалів. 

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Так, 39-річна ведуча радить до перегляду кілька кінострічок. Пропонуємо переглянути цей список разом із трейлерами до стрічок. 

"Чому жінки вбивають"

Чому жінки вбивають: дивіться трейлер фільму онлайн

"Академія Амбрелла"

Академія Амбрелла: дивіться трейлер фільму онлайн

"Дивні дива"

Дивні дива: дивіться трейлер фільму онлайн

"Ранкове шоу"

Ранкове шоу: дивіться трейлер фільму онлайн

"11.22.63"

11.22.63: дивіться трейлер фільму онлайн

Прихильники Соломії Вітвіцької подякували їй за таку добірку, адже багато кінострічок із перегляду справді заслуговують уваги глядачів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За два тижні самоізоляції так скучила за роботою, що тепер з нетерпінням чекатиму наступної вахти ТСН. Побачимось уже в середу - а до того максимально залишатимусь вдома! І Ви теж будьте в безпеці! Ви мене просили порадити, що дивитись. до вашої уваги ТОП-5 серіалів, котрі мені дуже сподобалися! ️ 1. «Чому жінки вбивають», 2. «Академія «Амбрела», 3. «Дивні дива», 4. «Монінг шоу», 5. «11.22.63”, #ТСН #tv #TvHost #qarantine #карантин #красивийКарантин #серіал #me #movie

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Поради Кіно
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