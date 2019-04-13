Сонцезахисні окуляри та нестандартна сукня: Іванка Трамп засвітила стильний образ

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

37-річна бізнесвумен змушена відповідати стилю галузі, у якій вона працює. Тому часто віддає перевагу класичним костюмам та елегантним сукням. Однак, як спражвня жінка, Іванка Трамп вміє підбирати відповідні вбрання з яскравими деталями.

Нещодавно Іванка Трамп засвітилася у весняній сукні в трендовий горох на офіційній зустрічі. Доньці президента США неабияк личило плаття родом з 90-х. Однак вже через кілька днів американка зачарувала новим стриманим образом з яскравим акцентом.

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37-річну Іванку Трамп папараці сфотографували під час її виходу з дому. Ефектна білявка постала перед камерами у сукні на короткий рукав з однотонно-чорним верхом і спідницею з червоно-білими смужками та нестандартним розрізом. На обличчі бізнесвумен були чорні сонцезахисні окуляри, а на плечі велика сумка. Образ доповнили чорні туфлі-човники з відкритою п'яткою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: Іванка Трамп Новини LifeStyle Стиль і мода LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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