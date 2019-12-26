Останнє сонячне затемнення у році: як воно вплине на всі знаки зодіаку

26 грудня 2019 року розпочалося останнє сонячне затемнення у 2019 році. Своєї максимальної фази за Києвом явище досягнуло о 7:18 ранку. Сонячне затемнення проявилося на території Азії, сході Африки та півночі Австралії. В Україні його не було помітно.

Сонячне затемнення 26 грудня відкриває коридор затемнень, який триватиме до 10 січня. Астрологи кажуть, що це сонячне затемнення стане одним з найсильніших за останні 250 років. Воно пройде під знаком Козерога і вплине на всі знаки зодіаку. Чого чекати в цей період для кожного знака зодіаку – читайте далі.

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Сонячне затемнення 26 грудня 2019: вплив на знаки зодіаку

Овен. Овнам у цей день астрологи радять звернути увагу на здоров'я. У період сонячного затемнення, цілком ймовірно, ви будете відчувати запаморочення, важкість в животі та втому. Якщо у вас є можливість, то залишіться працювати з дому або ж візьміть додатковий вихідний. Слідкуйте уважно за своїми речима і не носіть з собою надто велику суму, адже є ризик їх втратити.

Телець. У період сонячного затемнення тельцям треба знайти людину, яка зможе вислухати усі проблеми і дати слушну пораду. Нічого не вирішуйте самостійно. Не витрачайте усі заощадження, які у вас є, адже накопичити знову гроші буде доволі складно. Астрологи рекомендують приготуватися до викликів, які на вас чекатимуть і гідно їх пройти. Не приймайте важливих рішень, відкладіть плани на майбутнє. Ви зможете подолати будь-яку проблему, якщо матимете позитивний настрій.

Близнюки. Близнюків 26 грудня будуть усіляко відволікати від роботи кохані половинки, втім вам варто усю увагу зосередити лише на робочих завданнях. Зірки радять не допускати критики та пліток колег, щоб уникнути неприємної ситуації. Подбайте про своє здоров'я і фізичний стан. Якщо маєте можливість, перевірте стан свого здоров'я у лікаря.

Рак. У день сонячного затемнення ракам рекомендують не заперечувати, якщо хтось захоче змінити вашу звичну сферу перебування. Якщо вас кличуть в кав'ярню, на концерт чи в картинну галерею – сміливо погоджуйтеся. Таким чином ви сфокусуєтеся на речах, які подарують вам додаткову енергію. Не відкладайте важливі справи на потім, адже ви взагалі можете втратити шанс їх виконати. Візьміться за завдання, які чекають виконання і закривайте усі гештальти.

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Лев. Левам у цей день варто остерігатися суперників. Увімкніть всю свою мудрість і кмітливість, і зробіть все для того, щоб бути першим і найкращим. Також зверніть увагу на сферу фінансів, не давайте нікому гроші в борг і самі не позичайте, адже весь наступний рік будете страждати від безгрошів'я. Якщо ви втомилися і не можете нічого доробити до кінця – перечекайте сонячне затемнення. Після того, як воно пройде – у вас з'являться нові перспективи.

Діва. Дівам у день сонячного затемнення варто дотримуватися своєї інтуїції і йти за покликом серця. Якщо ви все будете виконувати правильно – можете почати новий етап в житті. Після сонячного затемнення ви звільнетеся від того, що вас обмежує і почнете рухатися швидше до здійснення своїх мрій. Наполегливо працюйте і отримаєте гідну винагороду.

Терези. Терези не бачать куди саме їм рухатися далі. Після сонячного затемнення у вас з'явиться чудова можливість краще зрозуміти себе. Зірки радять вам економити і не витрачати гроші на непотрібні речі. Колесо долі принесе у ваше життя певні зміни, які позитивно на вас вплинуть.

Скорпіон. У день сонячного затемнення на Скорпіонів звалиться гора критики та осуду. Зірки радять вам гідно тримати удар і не втрачати віри в те, що ви можете стати кращою версією себе. Пам'ятайте, що помилки формують ваш характер. Якщо ви зрозумієте, як правильно недоліки перетворити у переваги – то зможете легше подолати негаразди у майбутньому.

Стрілець. У Стрільців розпочнеться період безсоння, втрати апетиту і апатія до всього. Астрологи радять відпочити стільки часу, скільки вам необхідно для того, щоб набратися сил. Сонячне затемнення – це хороший час, щоб побути наодинці і подумати над вирішенням своїх проблем та негараздів.

Козеріг. У день сонячного затемнення козерогам доведеться проявити рішучість, адже вам доведеться спілкуватися з особами, які вперто будуть відстоювати свою позицію. Обмежте контакти з людьми, які не приносять у ваше життя нічого цінного. Період сонячного затемнення – не найкращий час для непомірних навантажень. Слідкуйте за своїм здоров'ям.

Водолій. Сонячне затемнення матиме на Водоліїв блокуючу дію. Можливо, у вас настане сильне відчуття дискомфорту. Людина, з якою у вас гарні стосунки, незабаром почне вас дратувати. Астрологи рекомендують взяти до уваги своє напруження і докласти усіх зусиль для того, щоб покращити свій стан.

Риби. Рибам у цей день не рекомендують робити необдуманих вчинків. Постарайтеся зберігати спокій, щоб уникнути фінансових втрат. Якщо ви відчуваєте труднощі – зверніться за допомогою до батьків, близьких та родичів. Через вашу постійну зайнятість, у Риб можуть погіршитися стосунки з коханою половинкою. Приділіть проблемі час та увагу і вона неодмінно вирішиться.