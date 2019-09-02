Як приготувати спаржу на грилі, сковороді та в духовці: оригінальні рецепти з фото

Спаржа є дуже корисною для організму, втім не кожна господиня знає, що з нею треба робити і як правильно її приготувати. Зі спаржі готують закуски, соуси, супи-пюре та салати. Її запікають, печуть та варять. Як її правильно приготувати – читайте далі.

Як приготувати спаржу на грилі

Інгредієнти:

– 500 грамів спаржі;

– 2 ст. л. оливкової олії;

– сіль.

Рецепт приготування спаржі на грилі



Спаржа на грилі

1. На декілька сантиметрів обріжте кінчики спаржі.

2. Поставте її на розпечений гриль, поливши оливковою олією та посипавши сіллю.

3. Час приготування – 4-6 хвилин помішуючи.

Як приготувати спаржу на сковороді

Смажена спаржа дуже смачна, ситна і поживна. Приготування займе всього 15 хвилин.

Інгредієнти:

– 400 грамів спаржі;

– 3 зубчики часнику;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 ст. л. олії;

– лимон за смаком;

– сіль за смаком;

– перець чорний за бажанням;

– цедра лимона за бажанням.

Рецепт приготування смаженої спаржі



Смажена спаржа з яйцем

1. Насамперед відріжте декілька сантиметрів кінчиків спаржі. Вони є жорсткими і після термообробки такими і залишаться.

2. Обирайте для приготування спаржі широку каструлю, щоб спаржа помістилася і не погнулася, якщо у вас такої не має, то просто розріжте спаржу навпіл. Поставте її на дно каструлі і залийте крутим кип'ятком, посоліть. Для варіння потрібно 5-7 хвилин. Переварювати її не варто.

3. Очистіть і подрібніть часник. В сковороді розплавте вершкове масло на вогні, додайте ще ложку олії і часник.

4. Злийте воду з каструлі і ставте спаржу на розігріту сковороду. Смажте декілька хвилин на середньому вогні, акуратно помішуючи.

5. Подавайте смажену спаржу на стіл поливаючи соком лимона. Для смаку можете трішки поперчити, посолити, додати цедру лимона для аромату, або посипати тертим сиром. Також смажену спаржу можете подавати зі смаженим яйцем.

Як приготувати спаржу в духовці

Спаржа в духовці – один з найпростіших та найсмачніших рецептів приготування. Спаржа запікається з невеликою кількістю морської солі і подається до столу з потертим сиром.

Інгредієнти:

– 20 штук спаржі;

– 1 ч. л. морської солі;

– 2 ст. л. оливкової олії;

– 2 ст. л. сиру пармезан.

Рецепт приготування спаржі в духовці



Спаржа з пармезаном

1. Включіть духовку і розігрійте її до 200 градусів.

2. Видаліть зі спаржі грубі кінці і поставте одним шаром на деко. Деко змастіть олією.

3. Поставте спаржу в духовку на 10-15 хвилин, періодично помішуючи.

4. Готову спаржу поставте на тарілку і посипте сиром пармезан.