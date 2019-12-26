Спекотне різдвяне привітання від звабливої Демі Роуз

Британська модель відправилася святкувати Різдво на узбережжі Мертвого моря. Дівчина записала ефектне відео, лежачи на блакитному водному плесі. Вона позувала в купальнику, який ледь прикривав її пишні форми.

У той час, як зірки невтомно публікують фото у родинному колі біля ялинки, Демі Роуз вирішила провести різдвяні свята в обіймах лагідного сонця. Так, дівчина відправилася до Азії, аби поніжитися на березі Мертвого моря.

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Спокусниця поділилася кардами зі свого розкішного відпочинку, збуджуючи шанувальників пікантними кадрами. Красуня обрала чорне бікіні, доповнивши пляжний образ чорним капелюхом з об'ємним бірюзовим камінням.

Дівчина поділилася відео, на якому вона відпочиває посеред моря.

Різдвяний настрій. Бажаю всім Вам щасливого Різдва! Сподіваюся, у вас був хороший день. Люблю вас,

– прокоментувала Демі Роуз.

Нагадаємо, що нещодавно Демі Роуз відвідала Єгипет, оприлюднивши фото, на якому постала в образі східної красуні. Глибокий розріз сукні дозволив продемонструвати приголомшливі ноги моделі, а відкрите декольте – пишні груди.