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Спекотне різдвяне привітання від звабливої Демі Роуз

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель відправилася святкувати Різдво на узбережжі Мертвого моря. Дівчина записала ефектне відео, лежачи на блакитному водному плесі. Вона позувала в купальнику, який ледь прикривав її пишні форми.

У той час, як зірки невтомно публікують фото у родинному колі біля ялинки, Демі Роуз вирішила провести різдвяні свята в обіймах лагідного сонця. Так, дівчина відправилася до Азії, аби поніжитися на березі Мертвого моря. 

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Спокусниця поділилася кардами зі свого розкішного відпочинку, збуджуючи шанувальників пікантними кадрами. Красуня обрала чорне бікіні, доповнивши пляжний образ чорним капелюхом з об'ємним бірюзовим камінням. 

Дівчина поділилася відео, на якому вона відпочиває посеред моря. 

Різдвяний настрій. Бажаю всім Вам щасливого Різдва! Сподіваюся, у вас був хороший день. Люблю вас,
– прокоментувала Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Нагадаємо, що нещодавно Демі Роуз відвідала Єгипет, оприлюднивши фото, на якому постала в образі східної красуні. Глибокий розріз сукні дозволив продемонструвати приголомшливі ноги моделі, а відкрите декольте – пишні груди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Коли колядують, щедрують і посівають
сьогодні
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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Демі Роуз Еротика Новини LifeStyle
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