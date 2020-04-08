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Спершу я не приймала цього, – Синтія Ніксон розповіла про сина-трансгендера

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Синтія Ніксон з сином / Instagram / @cynthiaenixon

Голлівудська акторка Синтія Ніксон, найбільш відома за участю у серіалі "Секс і місто", чи не вперше розповіла про виховання доньки, яка змінила стать. Тривалий час зірка не могла змиритись з вибором дитини, однак все ж прийняла це.

Відверто про трансгендерність нащадка Синтія Ніксон розповіла в інтерв'ю журналіста Карена Шаіняна. За словами акторки, Сем розповів усе їй, коли йому виповнилось 18. 

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"Зараз йому 23 роки. Спершу я не прийняла цього. Адже у дитинстві він любив одягатися як принцеса. У період статевого дозрівання він одягався як хіпі, а потім – як французька жінка. Він носив все обтисле і фарбував губи червоною помадою. Мені було незрозуміло, звідки це взялося", – розповіла вона. 

Відверто про свою трансгендерність Сем зізнався після візитів до психотерапевта. На один з сеансів з нащадком прийшла і Синтія Ніксон, яка, щоб зрозуміти більше свою дитину, продовжила спілкуватись з фахівцями. 

"Вона сказала те, що мені дуже допомогло: "Під час дорослішання ми всі шукаємо свій стиль і приміряємо різні образи. Нам з вами це цікаво робити. Але для трансгендерної людини це не побічна лінія сюжету, а основна. І він буде приміряти ці різні види жіночності, до останнього намагаючись довести самому собі, що він не транс". Я відповіла: "Але хіба це не означає, що він не є трансгендером?". І вона сказала: "Ні, саме таким чином він шукає шлях до себе, програє різні версії, намагається переробити себе, перш ніж кинути всі спроби і визнати правду", – додала вона

Акторка додала, що після зміни статі її донька стала значно щасливішою. А сама ж Синтія Ніксон збагнула, що не їй вирішувати, як жити її дитині.


Синтія Ніксон / Instagram / @cynthiaenixon

Як відомо, акторка народила доньку Саманту у стосунках з Денні Мозесом. Пара не хотіла офіційно йти до вівтаря, тому невідомо, коли саме зірки вирішили припинити роман. Згодом дівчинка змінила стать та стала Семом. 

З 2012 року Синтія Ніксон офіційно одружена з подругою по руху активістів Крістін Маріноні. У 2011 році акторка народила сина, якого виховує з обраницею. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Голлівуд
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