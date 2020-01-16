Спін-оф до "Гри престолів": творці серіалу зізналися, коли чекати прем'єру

Навесні 2019 року серіал "Гра престолів" офіційно завершився, показавши фінальні епізоди улюбленої історії. Однак не всі фанати залишилися задоволеними кінцівкою. Тому телеканал HBO вирішив продовжити сагу, створивши спін-оф до легендарної стрічки. Творці майбутнього серіалу "Дім Дракона" зізналися, коли може вийти очікуваний серіал.

Про те, коли фанатам чекати спін-оф до "Гри престолів" розповів програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс для видання Deadline.

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Так, реліз майбутнього серіалу, який отримав назву "Дім Дракона", запланований на 2022 рік. Однак точної дати поки що не називають. Відомо, що у серіалі буде десять епізодів, а сценарій вже на стадії розробки. Події у стрічці відбуватимуться за 300 років до історії, що розповідається у "Грі престолів". Головна сюжетна лінія покаже дім Таргарієнів, які покинули півострів Валірія. В основу серіалу ляжуть книги "Пісня льоду й полум'я", автором якої є Джордж Мартін.

Директор Кейсі Блойс зазначив, що спін-оф "Гри престолів" наразі є головним завдання для HBO і саме цей проєкт обіцяє бути дуже масштабним.