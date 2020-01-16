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Спін-оф до "Гри престолів": творці серіалу зізналися, коли чекати прем'єру

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Стало відомо, коли чекати спін-оф "Гри престолів" / IMDb

Навесні 2019 року серіал "Гра престолів" офіційно завершився, показавши фінальні епізоди улюбленої історії. Однак не всі фанати залишилися задоволеними кінцівкою. Тому телеканал HBO вирішив продовжити сагу, створивши спін-оф до легендарної стрічки. Творці майбутнього серіалу "Дім Дракона" зізналися, коли може вийти очікуваний серіал.

Про те, коли фанатам чекати спін-оф до "Гри престолів" розповів програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс для видання Deadline.

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Так, реліз майбутнього серіалу, який отримав назву "Дім Дракона", запланований на 2022 рік. Однак точної дати поки що не називають. Відомо, що у серіалі буде десять епізодів, а сценарій вже на стадії розробки. Події у стрічці відбуватимуться за 300 років до історії, що розповідається у "Грі престолів". Головна сюжетна лінія покаже дім Таргарієнів, які покинули півострів Валірія. В основу серіалу ляжуть книги "Пісня льоду й полум'я", автором якої є Джордж Мартін.

Директор Кейсі Блойс зазначив, що спін-оф "Гри престолів" наразі є головним завдання для HBO і саме цей проєкт обіцяє бути дуже масштабним.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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