Співачка ONUKA замилувала мережу рідкісними світлинами з коханим

Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім'я – Наталія Жижченко) тримає особисте життя подалі від сторонніх очей. Вона рідко ділиться сімейними світлинами, проте інколи бувають винятки. Днями в мережі з'явилася серія романтичних фото, де артистка позує разом із чоловіком.

Чимало знаменитостей не розповідають про сімейне життя. До їх числа належить і ONUKA. Вона полюбляє ділитися філософськими роздумами, проте не доповнює їх ніжними світлинами з коханим чоловіком. Та зірка вирішила порадувати шанувальників і опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі одразу декілька чуттєвих кадрів.

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На родинних фото Ната ніжно обіймає свого чоловіка – Євгена Філатова. Закохані дивляться у дзеркало, чистять зуби та мило усміхаються. Особливу атмосферу створюють чорно-білі кольори світлин.

У публікації Наталія зізналася, що вона ніколи не стане блогером. Незважаючи на те, що статистика користування інтернетом на її телефоні за час карантину зросла майже вдвічі. Багато часу вона приділяє інстаграму, проте у мережі є спостерігачем.

Чим стрімкіше діджиталізується світ, тим більше я ціную аналоговість. Як на мене, спілкування має бути живим, книги – паперовими, а концерти – офлайновими,

– зазначила співачка.

Виконавиця каже, що акаунти у соціальних мережах зробили нас "кращими версіями себе", але питання в тому, які переваги ми знаходимо в цьому та що корисного беремо у реальне життя.

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