Українська співачка та племінниця Софії Ротару вже завтра, 7 червня, одружиться з українським хокеїстом. Sonya Kay лише за лічені дні до церемонії обирає свою ідеальну сукню. Вона приміряла кілька ніжних та спокусливих образів, попросивши поради у шанувальників.

Фото з примірки Sonya Kay опублікувала в інстаграм-сторіс. Вона завітала до одного з весільних салонів Києва всього за два дні до реєстрації шлюбу, яка відбудеться завтра, 7 червня. Попри те, що про одруження співачка оголосила ще в листопаді минулого року, вона досі не визначилася, у якій сукні хоче постати на святі.

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Так, Sonya Kay красувалася у вбраннях білих і кремових кольорів різного фасону. Вона приміряла сукні як з пишною спідницею, так і приталені, які підкреслюють її струнку фігуру. Зірка попросила допомоги в підписників, проте не стала розсекречувати свій фінальний вибір.



Sonya Kay у весільних сукнях / Фото: Instagram Stories / @sonyakayofficial



Sonya Kay у весільних сукнях / Фото: Instagram Stories / @sonyakayofficial

Що відомо про весілля Sonya Kay?

Артистка заручилася з коханим у листопаді 2019 року після п'яти місяців стосунків. Вона не розголошує ім'я свого нареченого, проте зазначає, що він – хокеїст та ніяк не пов'язаний з шоу-бізнесом. Відомо лише те, що чоловік на три роки молодший від 29-річної Sonya Kay.

Весілля у колі близьких зірка хотіла зіграти 7 червня. Проте плани закоханих змінила раптова смерть батька виконавиці бізнесмена Сергія Хлябича. Він поборов рак, проте в нього несподівано обірвався тромб. Ця втрата стала для Sonya Kay надто складною, тому вона вирішила скасувати весілля, натомість лише зареєструвати шлюб офіційно. "Весілля не буде, бо воно не потрібне мені без нього. Ми просто розпишемося 7 червня і все. Розпишемося і житимемо далі", – зізнавалася знаменитість.