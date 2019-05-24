Співачка Alina Pash випустила свій дебютний альбом "ПИНТЯ: Гори"

Популярна українська виконавиця Alina Pash (Аліна Паш) із Закарпаття презентувала першу частину свого дебютного альбому під оригінальною назвою "ПИНТЯ: Гори".

За словами зірки, яка стала фіналісткою шостого сезону вокального шоу "X-Фактор", в нових композиціях альбому йдеться про закарпатського Робіна Гуда – Пинтю Хороброго. Хоч він і не був хорошим хлопцем, але завжди боровся за добро, через що за його голову давали щедру нагороду. У місцевому фолькльорі також розповідають, що жодна зброя його не брала, а от життя він завершим на 33 році життя, коли його здали "свої".

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Він був моїм давнім предком. Ця розповідь про нього. Цей альбом про мої корені, витоки, рідних місцях. Адже я родом з гір!

– гордо зазначила Alina Pash.



Alina Pash випустила альбом "ПИНТЯ: Гори" / Прес-служба

В новий альбом увійшли 10 пісень, у яких тісно переплітаються історії з життя Аліни та містичного персонажа Пинтю: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna. Музичний альбом вже доступний на музичних платформах Apple Music, Google Music, Spotify, Deezer та SoundCloud, а також на YouTube. Друга частина альбому вийде 14 червня 2019 року.

Alina Pash – Malyy Pintea: слухати перший трек з альбому онлайн

Що відомо про Alina Pash? Дівчина ще з дитинства захоплювалась музикою та брала участь у різних фестивалях регіонального значення. У 2012 році їй вдалось пройти кастинг до складу дівочого-гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Згодом підпрацьовувала на бек-вокалі гурту "СКАЙ" та в співачки Ірини Білик. Після цього Аліна вирішила піти з великої сцени і займатись музикою у кількох кавер-гуртах. Але в 2015 році випробувала долю і наважилась взяти участь в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, де в кінцевому результаті посіла третє місце. Після цього її кар'єра стрімко пішла вверх і 26-річна Аліна Паш цим скористалась – вона почала випускати сольні композиції, співпрацювати з іншими зірками та стала бажаною гостею на різних світських заходах.