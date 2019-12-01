Співачка Ані Лорак приїхала до України, – соцмережі

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Ані Лорак приїхала в Україну / Instagram / @anilorak

Співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в РосіїЄ, повернулась на кілька днів до Києва. У мережі вже з'явились перше відео її візиту.

Згідно із кадрами, Ані Лорак прилетіла з Москви, щоб взяти участь у новорічному концерті. Відповідне відео опублікували прихильники співачки на фан-сторінках, вказавши, що їхня кумирка перебуває в Києві. Виступ російської гастролерки увійде до шоу на телеканалі "Інтер", де вона представить новий трек "Мы нарушаем". 

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Для зйомок Ані Лорак відмовилась від святкової сукні, поставши перед камерами у картатих шортах із завищеною талією і смарагдовій блузі. До вбрання артистка підібрала чоботи на підборах. Саме у такому образі глядачі "Інтера" побачать новорічне привітання від Ані Лорак. 

Водночас співачка не виставляє на показ свою поїздку. У мережі вона поки не опублікувала жодного кадру, який би свідчив про її візит до Києва. Окрім цього, навіть в інстаграм-сторіс, які зникають у мережі за добу, артистка не афішувала участі у новорічному концерті для "Інтера".

Як відомо, після відвідин анексованого Криму Ані Лорак отримала хвилю критики від українців. Концерти артистки почали бойкотувати, а у ЗМІ висвітлювали ці події. Відтак Ані Лорак прийняла рішення про переїзд до Росії, де і досі активно гастролює та отримує премії. Перед українською публікою Ані Лорак більше не поставала на сольних концертах, однак у листопаді 2017 року взяла участь у привітанні колективу Freedom. Вокалістка виконала кілька пісень у столичному Палаці "Україна" та зірвала овації.

Востаннє Ані Лорак приїжджала до Києва у жовтні 2019 року. Тоді кияни побачили співачку на Подолі, а вона поділилась у мережі кадрами, зробленими під час прогулянки містом. Ані Лорак сфотографувалась неподалік від Контрактової площі та зізналась, що проводить час в "улюбленому Києві". Чому тепер артистка не афішує свого візиту – наразі невідомо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Ані Лорак Російські гастролери
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