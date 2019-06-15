Співачка Ані Лорак закрутила роман із 26-річним саунд-продюсером: фото

Популярна співачка Ані Лорак, яка тривалий час живе та виступає у Росії, здається, налагодила особисте життя. У мережі вона опублікувала романтичне фото з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глєбом.

На опублікованому кадрі видно, як 40-річна Ані Лорак ніжно притулилась до чоловіка. Ймовірно, знімок пара зробила під час відпочинку, адже на фоні видно листя екзотичних дерев.

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"Любові і щастя", – поспішила привітати закоханих співачка TAYANNA, підтвердивши чутки про роман Ані Лорак та Єгора Глєба.



Ані Лорак закрутила новий роман / Instagram / @anilorak

Про молодого обранця Ані Лорак відомо небагато. За інформацією російських ЗМІ, ним виявився 26-річний саунд-продюсер компанії Black Star Inc. Єгор Глєб. Чоловік не є активним блогером, відтак не веде приватну сторінку в Instagram. Однак, згідно із кадрів, які з'явились в Instagram-Stories Ані Лорак, Єгор активно проводить з нею будні та часто супроводжує зірку на зйомках та репетиціях.

Коли інсайдери розповіли журналістам про ймовірний роман знаменитостей, артистка хутко опублікувала романтичне фото, підтвердивши всі здогадки ЗМІ.



Ані Лорак з новим бойфрендом / Instagram / @anilorak

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?До стосунків з Єгором Глєбом Ані Лорак була заміжня із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Вкінці липня 2018 року чоловіка підловили на зраді. Тоді Мурат відпочивав у власному клубі Famous з Яною Бєлявською, проявляючи на публіці ніжність до неї. Після того, як ролик заполонив мережу, співачка вирішила офіційно розлучитись.



Вже на початку грудня 2018-го Ані Лорак подала заяву до Шевченківського суду Києва, а в переддень Нового року служителі Феміди офіційно розлучили пару. При цьому ані артистка, ані її екс-чоловік не були присутні на засіданні, їх інтереси представляли адвокати.



Попри впевненість та непохитність, яку Ані Лорак намагалась демонструвати під час світських заходів, розлучення вона переживала нелегко. Артистка презентувала щемливу композицію про зраду коханого та розплакалась на сцені, виконуючи одну з пісень. Водночас Мурат Налчаджіоглу намагався налагодити стосунки з екс-дружиною, а після розлучення навіть продав нічний клуб.



Тривалий час Ані Лорак приписували роман з її колегою Сергієм Лазарєвим. Однак зірки не підтверджували чутки, демонструючи тільки дружні стосунки.