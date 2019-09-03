Співачка Бібі Рекса зізналася, що була жертвою сексуального насильства: подробиці

Американська співачка албанського походження Бібі Рекса, яка днями відсвяткувала своє 30-річчя, прикрасила обкладинку британського глянцевого журналу Cosmopolitan.

Бібі Рекса – зірка, яка "зробила" себе повністю сама. Але навіть зі світової популярністю жінка стає жертвою критики і бодішеймінгу. Згадати лише, як перед церемонією "Греммі" відомі дизайнери відмовилися одягнути її через "великі розміри". Згодом співачка стала засновницею групи "Жінки в гармонії" (Women in Harmony), яка об'єднує жінок для підтримки одна одної.

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Бібі стала зіркою нового випуску британського Cosmopolitan. Однак найбільше приголомшує не фотосесія співачки, а скандальна інформація, яку вона відверто розповіла в інтерв'ю. Бібі Рекса зізналася, що була жертвою фізичного та сексуального насильства з боку продюсерів.

Був продюсер, який приходив до студії і масажував мої ноги. Одного разу він спробував піднятися вище моїх колін, його дотики стали більш грубими, я тут же відсунула ноги. Він сказав: "Ні, я збираюся робити те, що хочу". Але я так вихована – я ніколи не дозволю комусь стосуватися мого тіла, якщо я не хочу, щоб вони це робили,

– згадала знаменитість.

Бібі Рекса поділилася історією, що одного разу вона була одна в студії, і неочікувано продюсер запросив до себе групу з п'яти або шести хлопців.

"Мені здавалося, що мене згвалтують. Я тихо викликала собі таксі зі студії запису і змоталася звідти. Це була найгірша ніч", – додала вона.

Крім того, Рекса зізналася, що одного разу до неї підійшла мама співачки Кеші і порекомендувала не співпрацювати з продюсером Dr. Luke. Нагадаємо, Kesha звинуватила Dr. Luke у згвалтуванні та примушуванні вживати наркотики.

Пам'ятаю, як була на вечірці разом з Кешей і її мамою. Так, вона підійшла до мене і прошепотіла: "Не роби цього". Вона говорила про роботу з американським композитором і продюсером Dr. Luke. Музична індустрія може бути небезпечною, і вона, ймовірно, хотіла застерегти мене від того, через що пройшла її дочка. Довіритися їй було найкращим рішенням, яке я коли-небудь брала,

– сказала Бібі.



Бібі Рекса / Cosmopolitan