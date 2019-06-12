Співачка Дуа Ліпа показала рідкісні дитячі фото
Популярна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа зачарувала шанувальників у мережі своїми дитячими знімками та довела "хейтерам", що має натуральну красу та не робила хірургічні втручання в своїй зовнішності.
Архівні фото Дуа Ліпа опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Усе почалося з цієї світлини, яку співачка показала у мережі на честь того, що на неї підписалися 30 мільйонів людей. Однак більшість Інтернет-юзерів розкритикували зірку за те, що вона нібито спеціально збільшила собі губи на дитячому знімку у фотошопі.
Дуа Ліпа в дитинстві / Instagram / @dualipa
З реакцією на негативні коментарі співачка не забарилася. Дуа Ліпа розкрила для шанувальників рідкісні фото зі свого дитинства, продемонструвавши форму її обговорюваних губ.
Для людей, які говорять, що я фотошоплю свої дитячі знімки, щоб мої губи виглядали більше! Не можу повірити, що я повинна захищатися,
– заявила зірка у підписі.
Дуа Ліпа в дитинстві / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа в дитинстві / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа в дитинстві / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа в дитинстві / Instagram / @dualipa
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